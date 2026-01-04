ETV Bharat / state

सतपुड़ा के चूरना रेंज में छोड़े गए 2 शावक, पिजरा खुलते ही जंगल में भाइयों ने लगाई दौड़

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना में 9 माह बाद छोड़े गए 2 शावक, बाड़े में शावकों को सिखाया गया शिकार करना, जंगल में गूंजेगी दहाड़.

NARMADAPURAM 2 TIGERS release FOREST
सतपुड़ा के चूरना रेंज में छोड़े गए 2 शावक
नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज में शुक्रवार को 2 शावकों को 9 माह तक बाड़े में रखने के बाद छोड़ दिया गया है. टाइगर रिजर्व के अनुसार दोनों शावकों को 9 माह पहले रायसेन के भोजपुर के पास से पिंजरे में लाया गया था. उन्हें करीब 9 माह तक बाड़े में रखकर खाने-पीने और रहने के गुण सिखाने के बाद मॉनिटरिंग के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ही छोड़ दिया गया.

जंगल में छोड़े गए 2 शावक

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बेहतर प्रबंधन के चलते लगातार जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. इसी के साथ ही बाघों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. इन दिनों पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान करीब 65 से अधिक बाघ देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा पर्यटक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, भालू सहित अन्य जानवर देखकर रोमांचित हो रहे हैं.

बाड़े में शावकों को सिखाया गया शिकार करना

भोजपुर से पकड़े गए थे दोनों शावक

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "31 मार्च की रात को भोजपुर के पास से एक शावक को पकड़ा गया था. इसके बाद दूसरा शावक भी पिंजरे में कैद शावक के पास आकर बैठ गया था और वह कहीं जा नहीं रहा था. इसी कारण वन विभाग की टीम को उसे भी रेस्क्यू करना पड़ा था. इसके बाद दोनों छोटे शावकों को 1 अप्रैल को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाड़े में छोड़ा गया, जहां दोनों की मॉनिटरिंग की जा रही थी."

narmadapuram 2 tigers free forest
दोनों शावक को बेहोश कर छोड़ा गया

टीम कर रही थी शावकों की मॉनिटरिंग

राखी नंदा ने बताया, "डिप्टी डायरेक्टर ऋषिभा नेताम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टरों के साथ में एक टीम गठित की गई. टीम ने मॉनिटरिंग में यह पाया कि दोनों शावकों खुले जंगल में रहने के लिए अब तैयार हो गए हैं और अब ये अपने लिए शिकार कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ने का फैसला लिया गया है. इन शावकों को पकड़ने के पीछे की वजह है कि जंगल के वातावरण के अनुसार उन्हें तैयार करना था."

satpura tiger reserve
जंगल में छोड़े गए 2 शावक

2 वर्ष है दोनों शावकों की उम्र

मॉनिटरिंग टीम की सलाह पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा शावकों को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया था. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने यहां के डॉक्टर के साथ मिलकर दोनों शावकों को पकड़कर दोबारा फिर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के खुले जंगल में रिलीज कर दिया है. इन शावकों की उम्र लगभग 2 वर्ष है.

