ETV Bharat / state

14 आरोपियों को उम्रकैद देने वाली जज को धमकी, नर्मदापुरम में 2 आरोपियों को खोज रही पुलिस

14 आरोपियों को उम्रकैद के बाद परिजनों का बुरा हाल, गिरफ्तारी पर हुआ था बवाल (Etv Bharat)

नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में एडीजे न्यायालय द्वारा मॉब लिंचिंग मामले में 12 जून को 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद से ही कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर एडीजे तबस्सुम खान को वीडियो जारी कर धमकी दी जा रही थी. फैसले के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालय और न्यायाधीश को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकी भरे संदेश साझा किए जा रहे थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें एक युवक कथित तौर पर कहता सुनाई दे रहा है, यदि 14 भाइयों को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश और प्रदेश में कत्लेआम होगा.

नर्मदापुरम : सिवनी मालवा के चर्चित मॉब लिंचिंग केस में 14 आरोपियों को उम्रकैद सुनाने वाली एडीजे को धमकी देने का मामला सामने आया है. एडीजे तबस्सुम खान द्वारा सजा सुनाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक बयान देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य लोगों को भी रडार पर लिया है.

जज पर धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणी

इतना ही नहीं वीडियो में न्यायाधीश के संबंध में धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की गई, जिसके बाद सिवनी मालवा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 22 जून को स्वयं संज्ञान लेकर दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कर लिया था. पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है.

जज ने नहीं कराई शिकायत दर्ज, पुलिस ने स्वत: लिया संज्ञान

थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया, '' सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने वीडियो और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. अब तक एडीजे की ओर से किसी प्रकार की कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की है.''

यह भी पढ़ें-

थाना प्रभारी ने कहा, '' सोशल मीडिया के जरिए कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली, धमकी देने वाली या सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जांच के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

क्यों दी गई थी 14 आरोपियों को सजा?

दरअसल, सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में 3 अगस्त 2022 को गो तस्करी के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में अमरावती (महाराष्ट्र) निवासी नाजिर अहमद की मौत हो गई थी. इस मामले में 12 जून को सिवनी मालवा की एडीजे न्यायालय ने फैसला सुनाया. एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही आरोपियों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था.