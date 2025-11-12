ETV Bharat / state

नर्मदापुरम वन विभाग को करोड़ों का लॉस, सागौन की अवैध कटाई, 15 अधिकारियों पर गिरी गाज

छीपी खापा के जंगलों में सागौन के पेड़ों की कटाई की जानकारी 25 सितंबर 2024 को वन विभाग को मिली थी. जिसमें 20 दिन बाद 15 अक्टूबर को डीएफओ ने उड़न दस्ते को रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. लेकिन रिपोर्ट 68 दिन बाद आई. रिपोर्ट में कहा गया कि 356 पेड़ कटे मिले. डीएफओ की रिपोर्ट पर संशय होने पर राज्य उड़नदस्ते की टीम को भेजा. 5 दिन की जांच में असली स्थिति सामने आई. टीम ने कुल 1242 सागौन और सतकटा के ठूंठ गिने, जिनकी कीमत करीब 2.82 करोड़ बताई गई है.

नर्मदापुरम: तवानगर स्थित वन परिक्षेत्र छीपी खापा के जंगलों में 2 साल में वन विभाग की लापरवाही के चलते करीब 1242 सागौन के पेड़ों को काट दिया गया है. जिनकी कीमत करीब 2.82 करोड़ रुपए आंकी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य वन उड़नदस्ते ने मामले को संज्ञान में लेते हुए छोटे बड़े सभी कुल 15 अधिकारियों कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किया है.

नर्मदापुरम वन विभाग का करोड़ों का लॉस (ETV Bharat)

इन अधिकारी-कर्मचारी पर हुई कार्रवाई

जांच के बाद इन 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र वन विभाग ने जारी किए हैं. जिनमें जगदीश प्रसाद बौरासी, रामकुमार पटेल, संतोष योगी, राजकुमारी, नारायण सिंह वर्मा, राकेश वर्मा, शिवकुमार तिवारी, अजय कुमार श्रीवास्तव, राजेन्द्र कुमार नागवंशी, राजेश यादव, राजेश सरयाम, अजय कुमार गौर सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

डीएफओ की डिमांड पर लिया संज्ञान

मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार चौहान ने बताया कि "पेड़ों की कटाई छीपी खापा बीट में हुई है. उससे पहले डीएफओ के संज्ञान में लाया था कि छिपी खापा बीट में अवैध रूप से कटाई हुई है. डीएफओ की डिमांड पर उड़नदस्ता टीम को भेजकर 356 ठूंठों की गिनती की गई. जिनसे करीब 2.50 लाख रुपए की नुकसानी पाई गई. उस समय वहां पर बीट गार्ड को उन्हें निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया था. बाद में सूचना मिली की काटे गए पेड़ों से ठूंठों की संख्या बहुत ज्यादा है."

1242 सागौन की अवैध कटाई (ETV Bharat)

15 अधिकारियों को जारी आरोप पत्र

अशोक कुमार चौहान ने कहा, "इस जानकारी पर डीएफओ ने सिवनी मालवा एसडीओ की अध्यक्षता में दल बनाकर बाकी ठूठों की गणना प्रारंभ की. इसी दौरान राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल आया और चेकिंग की. जिसमें 700 ऐसे ठूंठ पाए गए जिनका पीओआर जारी नहीं हुआ था. बाकी ठूंठों के पीओआर जारी हुए थे. उनका आकलन लगभग 2.50 करोड़ रुपए के आसपास है. हमें वह रिपोर्ट मुख्यालय से प्राप्त हुई थी. हमसे एक्शन रिपोर्ट मांगी गई थी. इस मामले में जांच के बाद प्रत्यक्ष रूप से करीब 15 अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाए गए हैं. इन सभी 15 अधिकारी कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किया गया है. साथ ही सीसीएफ स्तर से भी आरोप पत्र जारी किए गए हैं."