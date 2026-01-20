ETV Bharat / state

10 साल की बच्ची को कराटे में मिला गोल्ड मेडल, 1 साल की प्रैक्टिस में जीता नेशनल चैंपियनशिप

नर्मदापुरम की 10 साल की बच्ची ने कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, देवास में आयोजित हुआ था भारत रत्न नेशनल कराटे चैंपियनशिप.

10 साल की बच्ची को कराटे में मिला गोल्ड मेडल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:24 PM IST

नर्मदापुरम: दस वर्षीय छठवीं की छात्रा आरवी सराठे ने कम उम्र में ही सेल्फ डिफेंस (आत्मरक्षा) गुण सीखने के लिए एक साल पहले कराटे सीखना शुरू किया था. लगन, उत्सुकता और जुनून के कारण कराटे के प्रति उसके समर्पण ने उसे एक साल के भीतर ही नेशनल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिला दिया. आरवी ने यह गोल्ड मेडल 600 बच्चों के बीच आयोजित देवास में सब जूनियर 5वीं भारत रत्न नेशनल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अपने नाम किया है. उनके घर पहुंचने पर उनके घर खुशी का माहौल है. गोल्ड जीतने के बाद आरवी अब ब्लैक बेल्ट की तैयारी में जुट गई है.

आरवी ने जीता कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड

वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर पहुंची आरवी सराठे ने बताया कि "देवास में आयोजित 5वीं भारत रत्न नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. इसकी प्रेरणा मुझे मम्मी-पापा और मेरे कोच रवि साहू सर से मिली है. उसने बताया आगे चलकर मुझे ब्लैक बेल्ट लेना है और फाइट सीखनी है. अभी मैं नेशनल जीत के आई हूं. मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना था, इस कारण से मैंने कराटे सीखा है.

1 साल की प्रैक्टिस में जीता नेशनल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

मां ने बताया, सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे में डाला

आरवी की मां दीपा सराठे बताती है "आरवी ने देवास में नेशनल कराटे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है. जिससे हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई. आगे चलकर भी वह ऐसे ही गोल्ड मेडल लेकर आती रहे. उन्होंने बताया कि स्टेट प्रतियोगिता के दौरान भी उम्मीद थी कि वह गोल्ड लेकर आएगी पर ज्यादा प्रैक्टिस उसकी नहीं थी, लेकिन इस बार अच्छी प्रैक्टिस करके वह इस प्रतियोगिता में गई थी, तो गोल्ड उसने जीता है.

आरवी के घर में खुशी की लहर (ETV Bharat)

उसे पहले से ही मालूम था कि वह गोल्ड लेकर आएगी. उन्होंने बताया कि आरवी को कराटे में सेल्फ डिफेंस की वजह से डाला है, क्योंकि आजकल महिलाओं को लड़कियों को बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है. इसी को लेकर मुझे लगा कि कराटे एक सेल्फ डिफेंस ऑप्शन अच्छा है."

आरवी ने कराटे में जीता गोल्ड (ETV Bharat)

आरवी के कोच ने की तारीफ

आरवी के कराटे के कोच रवि साहू ने बताया कि "आरवी लगभग 1 साल से मेरे पास कराटे की ट्रेनिंग ले रही है. वह स्कूल में भी अच्छे से कराटे सीखती है. साथ ही उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखकर मैंने उनके पिताजी को सलाह दी थी कि उसे स्टेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. उसने स्टेट कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता था. सिल्वर मेडल मिलने के बाद उसका गोल्ड में सिलेक्शन हुआ है.

उन्होंने बताया जब उसने नेशनल में इतनी अच्छी प्रैक्टिस के बाद प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसका परिणाम सबसे सामने है. इस प्रतियोगिता में देश के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें आरवी ने गोल्ड मेडल जीता है.

