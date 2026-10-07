बीना जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग, 20 ट्रेनों के रूट चेंज, 20 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर निरस्त
बीना और आगासौद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को जोड़ने के कारण ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर. राकेश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 5:52 PM IST
इटारसी : बीना-आगासौद के बीच यार्ड रीमॉडलिंग यानी रेलवे के निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है. कई ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं. रेलवे ने 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की जानकारी सार्वजनिक की है. इनमें कुछ ट्रेनें इटारसी जंक्शन होकर संचालित होंगी, जबकि 20 यात्री ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेंगी. रेलवे के अनुसार तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए बीना और आगासौद स्टेशन के बीच यार्ड रीमॉडलिंग कार्य चलेगा.
कुछ ट्रेनें वाया इटारसी व कटनी चलेंगी
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अनुसार परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों में वेरावल-जबलपुर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस, रीवांचल एक्सप्रेस, हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस, भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस, धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल-चोपन एक्सप्रेस और सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस शामिल हैं. इनमें कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय इटारसी-जबलपुर-कटनी अथवा जबलपुर-इटारसी-भोपाल मार्ग से संचालित की जाएंगी.
ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग इस प्रकार है
रेलवे के मुताबिक 11465 वेरावल-जबलपुर एक्सप्रेस 10 और 12 अक्टूबर को भोपाल-इटारसी होकर चलेगी, जबकि 11466 जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस 9 और 12 अक्टूबर को इटारसी-भोपाल होकर संचालित होगी. रीवांचल एक्सप्रेस की दोनों दिशाओं की सेवाएं 8 और 14 अक्टूबर को इटारसी-जबलपुर-कटनी मार्ग से चलेंगी. हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस 12 अक्टूबर और भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को इटारसी-जबलपुर-कटनी होकर चलेगी. भोपाल-धनबाद, धनबाद-भोपाल, भोपाल-चोपन और सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों में इटारसी होकर परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी.
अलग-अलग तारीख पर 20 ट्रेनें निरस्त
इसके अलावा 20 यात्री ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में निरस्त किया है. इनमें श्रीधाम एक्सप्रेस, भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी, राज्यरानी, महामना एक्सप्रेस, हमसफर सहित कई मेमू ट्रेनें शामिल हैं. कुछ सेवाएं 6 से 15 अक्टूबर तक, जबकि बीना-रूठियाई मेमू जैसी सेवाएं 16 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी. बीना और आगासौद के बीच तीसरी रेल लाइन जुड़ने तथा यार्ड रीमॉडलिंग का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान और ठहराव का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा.
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ट्रेनो की जानकारी लेकर ही घर से निकलें
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की ताजा जानकारी, परिवर्तित मार्ग और ठहराव की जानकारी अवश्य जांच लें. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के अनुसार "बीना और आगासौद यार्ड रीमॉडलिंग पूरा होने के बाद दोनों स्टेशनों की परिचालन क्षमता बढ़ेगी. इससे ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और ठहराव का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा. तीसरी रेल लाइन से भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी."