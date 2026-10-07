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बीना जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग, 20 ट्रेनों के रूट चेंज, 20 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर निरस्त

बीना जंक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग, ट्रेनों के रूट बदले, कई निरस्त ( ETV BHARAT )

इटारसी : बीना-आगासौद के बीच यार्ड रीमॉडलिंग यानी रेलवे के निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है. कई ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं. रेलवे ने 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की जानकारी सार्वजनिक की है. इनमें कुछ ट्रेनें इटारसी जंक्शन होकर संचालित होंगी, जबकि 20 यात्री ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेंगी. रेलवे के अनुसार तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए बीना और आगासौद स्टेशन के बीच यार्ड रीमॉडलिंग कार्य चलेगा.