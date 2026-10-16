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डेंजर जोन में जीवनदायिनी का जलस्तर, मानसून गुजरते ही औसत से नीचे पहुंचा नर्मदा का पानी

तेजी से घट रहा नर्मदा का जलस्तर ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान के लिए पेयजल सिंचाई और अन्य जरूरत के लिए उपयोग के लिहाज से पानी उपलब्ध कराने वाली जीवनदायिनी नर्मदा का जलस्तर तेजी से घट रहा है. मानसून गुजरते ही ओंकारेश्वर में आलम यह है कि यहां जलस्तर कुछ दिनों में ही 16.42 मीटर घट गया है. जिसने भविष्य में नर्मदा जल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

मध्य प्रदेश के 16 जिले नर्मदा के पानी के भरोसे

दरअसल मध्य प्रदेश के 16 जिले नर्मदा के पानी के भरोसे हैं. जिनमें जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, महेश्वर और इंदौर शामिल हैं. इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्से में पेयजल और दैनिक उपयोग की जरूरत के लिहाज से 165 से अधिक शहर और कस्बों के लोग नर्मदा नदी के पानी के भरोसे हैं. इतना ही नहीं इन इलाकों में सिंचाई का मुख्य जलस्रोत भी नर्मदा नदी ही है. लेकिन लगातार घट रही बारिश का असर अब नर्मदा पर नजर आ रहा है. महाकौशल में 24 घंटे से झमाझम, नर्मदा सहित सभी नदियां उफान पर, जबलपुर-डिंडोरी का संपर्क कटा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के जलूद स्थित जिस पंपिंग स्टेशन से पानी को इंदौर भेजा जाता है उस स्थान का जलस्तर 152 मीटर से घटकर 140 मीटर तक पहुंच गया है. सामान्य तौर पर अक्टूबर में यह जलस्तर 157.29 मीटर के आसपास रहता है जो सामान्य स्तर की तुलना में 16.42 मीटर कम हो चुका है. ऐसी स्थिति में नर्मदा के पानी को खींचकर इंदौर भेजने वाले पंपिंग स्टेशन की क्षमता 30% तक घट गई है. घट रहा नर्मदा का जलस्तर (ETV Bharat) माना जा रहा है कि यदि जलस्तर और गिरा तो पंपिंग स्टेशन बंद हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में यदि ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा का पानी छोड़ा भी जाता है तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की पूर्ति करना एनवीडीए के लिए मुश्किल हो जाएगा. लिहाजा नर्मदा का जो पानी डैम में मौजूद है उसका इस्तेमाल पूरे सीजन की जरूरत को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है. घट रहा नर्मदा का जलस्तर (ETV Bharat)