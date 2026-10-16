डेंजर जोन में जीवनदायिनी का जलस्तर, मानसून गुजरते ही औसत से नीचे पहुंचा नर्मदा का पानी
मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और राजस्थान के 165 से अधिक शहर और कस्बों के लोग नर्मदा नदी के पानी के भरोसे. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:51 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान के लिए पेयजल सिंचाई और अन्य जरूरत के लिए उपयोग के लिहाज से पानी उपलब्ध कराने वाली जीवनदायिनी नर्मदा का जलस्तर तेजी से घट रहा है. मानसून गुजरते ही ओंकारेश्वर में आलम यह है कि यहां जलस्तर कुछ दिनों में ही 16.42 मीटर घट गया है. जिसने भविष्य में नर्मदा जल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
मध्य प्रदेश के 16 जिले नर्मदा के पानी के भरोसे
दरअसल मध्य प्रदेश के 16 जिले नर्मदा के पानी के भरोसे हैं. जिनमें जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, महेश्वर और इंदौर शामिल हैं. इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्से में पेयजल और दैनिक उपयोग की जरूरत के लिहाज से 165 से अधिक शहर और कस्बों के लोग नर्मदा नदी के पानी के भरोसे हैं. इतना ही नहीं इन इलाकों में सिंचाई का मुख्य जलस्रोत भी नर्मदा नदी ही है. लेकिन लगातार घट रही बारिश का असर अब नर्मदा पर नजर आ रहा है.
मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के जलूद स्थित जिस पंपिंग स्टेशन से पानी को इंदौर भेजा जाता है उस स्थान का जलस्तर 152 मीटर से घटकर 140 मीटर तक पहुंच गया है. सामान्य तौर पर अक्टूबर में यह जलस्तर 157.29 मीटर के आसपास रहता है जो सामान्य स्तर की तुलना में 16.42 मीटर कम हो चुका है. ऐसी स्थिति में नर्मदा के पानी को खींचकर इंदौर भेजने वाले पंपिंग स्टेशन की क्षमता 30% तक घट गई है.
माना जा रहा है कि यदि जलस्तर और गिरा तो पंपिंग स्टेशन बंद हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में यदि ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा का पानी छोड़ा भी जाता है तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की पूर्ति करना एनवीडीए के लिए मुश्किल हो जाएगा. लिहाजा नर्मदा का जो पानी डैम में मौजूद है उसका इस्तेमाल पूरे सीजन की जरूरत को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है.
2050 तक पानी की उम्मीद पर सवाल
इंदौर में पानी की उपलब्धता का सबसे बड़ा साधन नर्मदा नदी ही है. शहर में लगातार बढ़ रही आबादी की मांग के अनुसार यहां केंद्र सरकार की अमृत-2 योजना के तहत 1356 करोड़ से नर्मदा के चौथे चरण की शुरुआत की गई है. जिसके जरिए शहर में पानी की 400 से 450 एमएलडी की मांग के अनुरूप आपूर्ति शहर की संभावित 65 लाख की आबादी के लिहाज से हो सकेगी. जिसमें करीब 1400 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाने और करीब ढाई लाख नए घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है. यह बात और है कि अभी से नर्मदा के जलस्तर में गिरावट का दौरा शुरू हो गया है तो ऐसी परियोजनाओं के औचित्य पर भी भविष्य में सवाल खड़े हो सकते हैं.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण कुंभकर्णी नींद में
दरअसल नर्मदा के संरक्षण के अलावा जलस्तर के नियंत्रण और वितरण की जिम्मेदारी नर्मदा विकास प्राधिकरण की है. लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी इस मामले में कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं. खुद प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि बरगी डैम से लेकर बरमान घाट, तवा, होशंगाबाद और महेश्वर के अलावा ओंकारेश्वर में जलस्तर लगातार डेंजर लेवल के आसपास बना हुआ है. महेश्वर में डेंजर लेवल 162.76 मीटर की तुलना में पानी का लेवल 146.60 हो चुका है. लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ कह पाने या बताने की स्थिति में नहीं हैं.
इंदौर नगर निगम जल कार्य विभाग के प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा बताते हैं, नर्मदा का जलस्तर यदि कम होता है तो इंदौर में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी क्योंकि इंदौर की पूरी सप्लाई नर्मदा जल पर निर्भर है. फिलहाल चिंताजनक स्थिति नहीं है. जहां तक नर्मदा के चौथे चरण का सवाल है तो 2055 तक पानी की सप्लाई का सर्वे किया गया है. तब तक के लिए नर्मदा का पानी पर्याप्त माना गया है.