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सरदार सरोवर डैम का 39 साल पुराना मुआवजा विवाद सुलझा, मध्य प्रदेश को देने होंगे 550 करोड़

सरदार सरोवर बांध के निर्माण के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया. बांध के निर्माण से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रभावित हुआ. मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जमीन डूब में आई. डूब क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 178 गांव और जंगल आए. डैम की वजह से 37 हजार 533 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि डूब क्षेत्र में आई.

इस पर बांध का निर्माण शुरू होने में 26 साल लग गए. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने साल 1979 में इसे अवॉर्ड किया और साल 1987 में इसका निर्माण शुरू हुआ. बांध का निर्माण गुजरात के केवड़िया के पास बनाया गया. बांध गुजरात में बना लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कीमत मध्य प्रदेश ने चुकाई. महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य का कुछ हिस्सा भी प्रभावित हुआ और विवाद भी यहीं से शुरू हुआ.

मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदी नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी तक जाती है. इस दौरान यह नदी 1312 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है. पश्चिम दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है. नदी के बहाव और इसमें पानी की उपलब्ध बड़ी मात्रा को देखते हुए 5 अप्रैल 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला रखी थी.

इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश हुआ, जिसकी 42 हजार 533 हेक्टेयर भूमि डूब में चली गई. इससे करीबन 192 गांव प्रभावित हुए. कई गांव तो हमेशा-हमेशा के लिए जल मग्न हो गए. 39 साल से चला आ रहा विवाद 1650 करोड़ रुपए देने की सहमति के साथ खत्म हो गया.

भोपाल: साल 1961 में रखी गई नींव, 1987 में शुरू हुआ निर्माण और अब 47 साल बाद खत्म हुआ विवाद. यह टाइमलाइन है मध्य प्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की. इसे लेकर शुरू हुआ 4 राज्यों के बीच का विवाद खत्म होने में पूरे 39 साल लग गए. यह विवाद बांध के निर्माण पर खर्च हुई राशि और बांध के बैकवाटर में डूबी भूमि और प्रभावित लोगों के मुआवजे को लेकर था.

इसके बाद जब 2014 में बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 58 मीटर की गई तो मध्य प्रदेश की 5 हजार हेक्टेयर और जमीन पानी में डूब गई. इसके बाद डूब प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 192 पहुंच गई. इस बांध के निर्माण की वजह से मध्य प्रदेश में किए गए विस्थापन के लिए मध्य प्रदेश ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और बाजार भाव के हिसाब से गुजरात सरकार से 7669 करोड़ का दावा पेश किया लेकिन गुजरात सरकार 2001 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून और बाजार भाव के हिसाब से कुल राशि 281 करोड़ रुपए देने पर अड़ा रहा.

चारों राज्य सालों तक एक दूसरे से मांगते रहे राशि

राजस्थान सरकार ने बांध के निर्माण में 556 करोड़ की राशि लगाई थी, इसलिए राजस्थान सरकार इसका समायोजन मांग रहा था. महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 हजार करोड़ रुपए गुजरात सरकार से मांगे जा रहे थे, क्योंकि बांध से महाराष्ट्र में भी वन भूमि और अन्य संपत्तियां डूब क्षेत्र में आई थीं.

उधर गुजरात सरकार द्वारा भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार से 7974.86 करोड़ का दावा कर रहा था, क्योंकि इस बांध का महाराष्ट्र और राजस्थान को भी फायदा पहुंचा. इसके तहत गुजरात सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से 5516.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी. इसके अलावा महाराष्ट्र से 1883.84 करोड़ और राजस्थान से 574 करोड़ रुपए की मांग की गई.

इस तरह निकला विवाद का हल

4 राज्यों के बीच चल रहा यह विवाद पिछले कई सालों से लंबित था लेकिन अब चारों राज्यों और केन्द्र में बीजेपी की सरकार की वजह से विवाद का रास्ता निकलना आसान हो गया. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. यह बैठक जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की गई.

अमित शाह के साथ दिल्ली में हुई 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक (ETV Bharat)

बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के देवेन्द्र फडणवीस और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल शामिल हुए. बैठक में सभी राज्य वन टाइम सैटलमेंट पर तैयार हो गए. अब मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र को 550-550 करोड़ का भुगतान गुजरात सरकार को करना होगा. इसके पीछे तर्क रखा गया कि बांध निर्माण में आई अड़चनों की वजह से इसके निर्माण की लागत कई गुना तक बढ़ गई.

कांग्रेस बोली मध्य प्रदेश ने छोड़ा अपना हक

कांग्रेस पार्टी ने इस सेटलमेंट को लेकर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश के लिए घाटे का सौदा बताया है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया, "मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदार सरोवर के लगभग 7 हजार 770 करोड़ रुपए मुआवजे का मध्य प्रदेश का हक गुजरात के पक्ष में छोड़ दिया. उलटे अब मध्य प्रदेश 550 करोड़ रुपए गुजरात को देगा जबकि इस डैम का सबसे बड़ा लाभार्थी गुजरात ही है."

अजय सिंह ने आरोप लगाया, "केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दबाव में समझौते पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने मजबूती से मध्य प्रदेश का पक्ष नहीं रखा और प्रदेश के हितों की अनदेखी करते हुए चुपचाप समझौते पर साइन कर दिए. यह डूब क्षेत्र में आने वाले 192 गांवों के लोगों के साथ धोखा है."

'7 हजार 669 करोड़ लेने के बजाए दे रहे 550 करोड़'

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, "सरदार सरोवर बांध की उंचाई 58 मीटर तक बढ़ाने के निर्णय से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. डैम में डूबी साढ़े 37 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का 55.50 प्रतिशत यानि 20 हजार हेक्टेयर से अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश का है.

प्रदेश की सबसे ज्यादा खेती की जमीन डूबी. सबसे ज्यादा गांव उजड़े. सबसे ज्यादा जंगल डूबे. इसलिए मध्य प्रदेश ने पुनर्वास खर्च, राजस्व और वन भूमि और सरकारी इमारतों के नुकसान की भरपाई के रूप में गुजरात से 7 हजार 669 करोड़ रूपये की मांग की थी. लेकिन उल्टे गुजरात को 550 करोड़ रूपये देने के समझौते पर हस्ताक्षर कर आए."

नर्मदा नदी पर बने हैं कई बड़े बांध

नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है. गुजरात के केवड़िया में बने इस बांध की नींव सहित कुल ऊंचाई 163 मीटर है और लंबा 1210 मीटर है. यह दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है. इस बांध से पैदा होने वाली बिजली का लाभ गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, और महाराष्ट्र को मिलता है.

इसमें से 57 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को 27 फीसदी और गुजरात को 16 फीसदी बिजली साझा की जाती है. नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर के अलावा 4 और बड़े बांध है, यह सभी मध्य प्रदेश में हैं. इसमें खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर बांध, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध, जबलपुर में बरगी और खरगोन में महेश्वर बांध शामिल है.