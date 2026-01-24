25 अरब साल पहले हुआ था नर्मदा मैया का जन्म, नर्मदा जन्मोत्सव का गणित हिला देगा दिमाग
अमरकंटक के पुजारी वंदे महाराज ने बताया- 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6 हजार 127वां है ये नर्मदा जन्मोत्सव, बताया पूरा गणित
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 12:34 PM IST
अनूपपुर : मध्यप्रदेश की जीवन रेखा, संस्कृति सलिला मां नर्मदा की जयंती प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाती है. पर मां नर्मदा का प्राकट्य कोई हजार या लाखों साल साल पुरानी बात नहीं, बल्कि यह 25 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है. ये दावा है अमरकंटक के पुजारी वंदे महाराजा का. वंदे महाराज के मुताबिक इस वर्ष का नर्मदा जन्मोत्सव 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6 हजार 127वां है.
नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में भव्य आयोजन
इस पवित्र पर्व को अमरकंट सहित प्रदेशभर के नर्मदा घाटों में धूमधाम से मनाया जाता है. दो दिवसीय मां नर्मदा महोत्सव-2026 का मुख्य आयोजन 24 व 25 जनवरी 2026 को मां नर्मदा की उद्गम स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक में हो रहा है.
इस दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव के प्रथम दिवस पर प्रातः 11 बजे मां नर्मदा की शोभायात्रा, दोपहर 1 बजे अखंड कीर्तन, शाम 4 बजे निर्झरणी महोत्सव, शाम 7 बजे महाआरती और रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
काल गणना के अनुसार 25 अरब साल पहले हुआ था नर्मदा प्राकट्य
अमरकंटक पुजारी वंदे महाराज ने बताया, '' अमरकंटक की इस पावन भूमि पर नर्मदा मैया का जन्म हुआ था. मैं यहां से केवल इतना बताना चाहता हूं कि नर्मदा मैया का जन्म जन्मोत्सव जो मनाया जाता है वो नर्मदा के प्राकट्य से देव, दानव, ऋषियों, मुनियों, गंधर्व आदि सभी को द्वारा मनाया जाता रहा है. ये सभी नर्मदा तट पर निवास करते थे. और आज भी करोड़ों साल से यह परंपरा जारी है.
उन्होंने आगे कहा, '' नर्मदा मैया के इस पावन जन्म को 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6 हजार 127 वर्ष होने जा रहे हैं. जिस प्रकार कलयुग में 4 करोड़ 30 लाख वर्ष होते हैं. उसी प्रकार सारे युगों का कुल एक महायुग कहलाता है, जिसमें 43 लाख 20 हजार वर्ष होता है. वहीं, 1000 महायुग मिलाकर 1 कल्प होता है यानी भगवान ब्रह्मा के एक दिन के समान (4320 करोड़ वर्ष) इसी गणना के मुताबिक इस वर्ष 25 अरब 88 करोड़ 49 लाख 6 हजार 127वां नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है.''
हर हर शंभू फेम अभिलिप्सा देंगी प्रस्तुति
अमरकंटक में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 25 जनवरी सुबह 11 बजे मां नर्मदा जन्मोत्सव पूजन, दोपहर 12 बजे कन्या पूजन व भंडारा, शाम 6ः45 बजे मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में महाआरती, शाम 7ः15 बजे रामघाट अमरकंटक में मां नर्मदा महाआरती का आयोजन होगा. इसके बाद रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक संध्या में "हर हर शंभू शिव महादेवा" फेम मशहूर गायिका अभिलिप्सा पांडा द्वारा भक्ति गीतों की विशेष प्रस्तुति रामघाट के उत्तर तट में दी जाएगी.