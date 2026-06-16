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ना चुनावी मुकाबला, ना हार-जीत की जंग, यहां अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत निर्विरोध चुनी गई पूरी नगर पंचायत

निर्विरोध चुनी गई नारकंडा नगर पंचायत ( ETV BHARAT )