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ना चुनावी मुकाबला, ना हार-जीत की जंग, यहां अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत निर्विरोध चुनी गई पूरी नगर पंचायत

एसडीएम ने मंगलवार को दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

NARKANDA NAGAR PANCHAYAT
निर्विरोध चुनी गई नारकंडा नगर पंचायत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:16 PM IST

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ठियोग: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के बीच शिमला जिले की नगर पंचायत नारकंडा ने एक अलग मिसाल पेश की है. यहां पहले सभी पार्षदों का चुनाव निर्विरोध हुआ और अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी सर्वसम्मति से चयन किया गया है. बिना किसी मुकाबले के पूरी नगर पंचायत का गठन होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है. इसे आपसी भाईचारे, सहमति और विकास की राजनीति का उदाहरण माना जा रहा है.

शशि कैंथला अध्यक्ष और नरेश कैंथला उपाध्यक्ष चुने गए

नगर पंचायत नारकंडा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया मंगलवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. इसमें शशि कैंथला को अध्यक्ष और नरेश कैंथला को उपाध्यक्ष चुना गया. एसडीएम कुमारसैन मुकेश शर्मा ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर ठियोग-कुमारसैन के विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. उन्होंने नारकंडा की जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक एकता की बड़ी मिसाल है.

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विधायक कुलदीप राठौर के साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारी (ETV BHARAT)

निर्विरोध चुनाव से दिया एकता का संदेश

विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नारकंडा प्रदेश की ऐसी नगर पंचायत बन गई है, जहां पार्षदों से लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक सभी प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं. उन्होंने कहा कि जनता ने आपसी सहमति से विकास और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्षेत्र के विकास, बेहतर प्रशासन और जनसेवा के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे.

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एसडीएम ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ. (ETV BHARAT)

विकास के लिए हरसंभव सहयोग देगी सरकार

विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे आपसी तालमेल के साथ नगर पंचायत के विकास को आगे बढ़ाएं. स्वच्छता, आधारभूत सुविधाएं, पर्यटन विस्तार और लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नारकंडा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार और उनके स्तर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि नारकंडा को हिमाचल के आदर्श और विकसित पर्यटन नगरों में शामिल किया जा सके.

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