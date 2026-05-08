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शिमला में इतने करोड़ से बनेगा नारकंडा-हाटू रोपवे, परियोजना की DPR तैयार

शिमला में 3.10 KM लंबा नारकंडा-हाटू रोपवे परियोजना की डीपीआर तैयार करके हिमाचल सरकार को भेज दिया गया है.

NARKANDA HATU MATA TEMPLE ROPEWAY
हाटू माता मंदिर (@The Himalayan Club)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:06 PM IST

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रामपुर: शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित नारकंडा-हाटू रोपवे परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है. रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस परियोजना की डीपीआर तैयार की है. डीपीआर के अनुसार परियोजना पर कुल 358.42 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. नारकंडा-हाटू पीक रोपवे परियोजना के तहत शिमला जिले में नारकंडा से हाटू माता मंदिर तक 3.10 किमी लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा.

"नारकंडा-हाटू रोपवे परियोजना की तैयार की गई डीपीआर हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई है. अब इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नाबार्ड को सिफारिश के साथ भेजा जाएगा, ताकि परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिल सके." - इंजीनियर अजय शर्मा, निदेशक, रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा

वहीं, स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. निदेशक इंजीनियर अजय शर्मा ने बताया कि फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक में स्थानीय विधायक कुलदीप राठौर ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुद्दा उठाया था. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने नारकंडा-हाटू रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए.

रोपवे से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक इंजीनियर अजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है. ऐसे में लंबे समय से प्रस्तावित नारकंडा-हाटू रोपवे परियोजना को भी अब गति मिलती दिखाई दे रही है. यह रोपवे बनने से पर्यटकों को हाटू पीक तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा.

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