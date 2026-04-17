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नारी वंदन अधिनियम को लेकर एक्शन में बीजेपी, देहरादून में विशाल रैली, मानव श्रृंखला से जुटाया जनसमर्थन

नारी वंदन अधिनियम को लेकर एक्शन में बीजेपी ( ETV Bharat )

देहरादून: भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में व्यापक जनजागरण अभियान चलाया. जिसमें पदयात्रा, स्कूटी रैली और मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूक किया गया. जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली. पार्टी के महानगर कार्यालय, परेड ग्राउंड से शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने किया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर महिलाओं को इस अधिनियम के प्रावधानों, लाभों और उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा. अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालकर लोगों को इस कानून के महत्व के बारे में जानकारी दी. उन्हें इसके समर्थन के लिए प्रेरित किया. कार्यक्रम की शुरुआत परेड ग्राउंड से पदयात्रा के साथ हुई. जिसके बाद स्कूटी रैली और मानव श्रृंखला का आयोजन किया. इस दौरान एक विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अधिनियम के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराया. आयोजकों के अनुसार, इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य जनसमर्थन को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग तक इस मुद्दे को पहुंचाना था.