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मनेंद्रगढ़ में 'नारी शक्ति वंदन पदयात्रा', बड़ी संख्या में निकलीं महिलाएं, अधिनियम को बताया ऐतिहासिक

मनेंद्रगढ़ में महिलाओं की जागरूकता और सशक्तिकरण की गूंज. जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अधिनियम की तारीफ की.

Nari Shakti Vandan Padyatra
मनेंद्रगढ़ में महिलाओं की जागरूकता और सशक्तिकरण की गूंज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मनेंद्रगढ़ में “नारी शक्ति वंदन पदयात्रा” का भव्य आयोजन किया गया. इस पदयात्रा में महिला जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

मनेंद्रगढ़ में 'नारी शक्ति वंदन पदयात्रा', बड़ी संख्या में निकलीं महिलाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'नारी शक्ति- राष्ट्र शक्ति'

कार्यक्रम की शुरुआत शहर के साईं तिराहा से हुई, जहां से महिलाओं ने हाथों में तिरंगा और जागरूकता संदेशों से लिखी तख्तियां लेकर पदयात्रा निकाली. “नारी शक्ति, राष्ट्र की शक्ति” और “महिलाओं को मिले पूरा अधिकार” जैसे जोशीले नारों के साथ यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रीराम मंदिर प्रांगण में जाकर संपन्न हुई. इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना रहा. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया और महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया. जो पंचायत से लेकर संसद तक उनकी भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाएगा. महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के अधिकारों को नई दिशा देगा और उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा.- प्रवीण सिंह

महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है.- राम नरेश राय

सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर जारी है.- तारा कुशवाहा, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी

Nari Shakti Vandan Padyatra
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने निकाली पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं ने लिया संकल्प

उन्होंने विश्वास जताया कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है. इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला समन्वयक तारा कुशवाहा ने कई शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हैं. कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने एकजुट होकर समाज में समानता, शिक्षा और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया.

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