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नारी शक्ति वंदन अधिनियम: भाजपा ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी , गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया 'काला दिन'

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर आज से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के इस रुख के खिलाफ BJP विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी.

बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार
बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर प्रहार (फोटो - बीजेपी कार्यालय)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
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​जयपुर/नई दिल्ली: लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से संबंधित संविधान संशोधन बिल के पारित न हो पाने के बाद देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस विफलता के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष ने अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए देश की आधी आबादी के हक को कुचलने का काम किया है.

​भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना विकास विरोधी चरित्र प्रदर्शित किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल महज एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का एक ऐतिहासिक कदम था. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण कभी रहा ही नहीं. उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने धारा 370 और तीन तलाक जैसे सुधारात्मक कदमों का विरोध किया, उसी तरह आज उन्होंने नारी शक्ति के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ किया है. भाजपा आज से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के इस रुख के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी.

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​राहुल गांधी पर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत : ​केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए "काला दिन" करार दिया. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही इस बिल को पराजित किया गया है. शेखावत के अनुसार, "राहुल गांधी ने संसद में गंभीर बहस करने के बजाय मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया, जिससे कांग्रेस का पाखंड जनता के सामने आ गया है." उन्होंने चेतावनी दी कि देश की महिलाएं इस अपमान को भूलेंगी नहीं और आने वाले समय में कांग्रेस को इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे.

​राखी राठौड़ का कांग्रेस पर प्रहार : ​भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस के "दोहरे चरित्र" पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, और दूसरी तरफ जब उन्हें नीति निर्धारण में हिस्सेदारी देने की बात आई, तो उन्होंने विरोध में वोट किया. ​राखी राठौड़ ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि शाहबानो केस से लेकर तीन तलाक तक, कांग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ रहा है. उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से अपील की कि वे संगठित होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और चुनाव में अपनी शक्ति का परिचय दें. उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से अपील की कि वे इस घटनाक्रम को याद रखें और अपने मताधिकार का उपयोग करते समय उन राजनीतिक दलों को पहचानें जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही उन्होंने महिलाओं से संगठित होकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान भी किया.

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