नारी शक्ति वंदन, सूरजपुर में अधिनियम के प्रस्ताव का स्वागत, महिलाओं ने मोदी सरकार के पक्ष में लगाए नारे
सूरजपुर में स्कूटी रैली निकाई गई और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 7:55 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया. इसी कड़ी में अधिनियम के लागू होने से पूर्व नगर में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की अगुवाई में भव्य स्कूटी रैली निकाली गई.
भव्य स्कूटी रैली और हस्ताक्षर अभियान
रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और उत्साह के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से गुजरते हुए अपनी भागीदारी दर्ज कराई. रैली का समापन शिव पार्क में हुआ, जहां महिलाओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया. इस अभियान में उपस्थित महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने हस्ताक्षर किए और इस ऐतिहासिक पहल के प्रति समर्थन जताया.
पीएम मोदी का जताया आभार
कार्यक्रम पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण और जागरूकता से ओतप्रोत नजर आया. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जिला और संभाग स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा-लक्ष्मी राजवाड़े, महिला बाल विकास मंत्री
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को फायदा
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ेगी. उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे समाज में महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी. संसद में 16 से 18 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा होगी. इस चर्चा के बाद इस बिल पर मुहर लगाई जाएगी. यह अधिनियम देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम रोल निभाएगा.