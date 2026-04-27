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सीएम ने कहा- कांग्रेस ने रोका महिलाओं का हक, नेता प्रतिपक्ष बोले- सरकार की कथनी-करनी में साफ अंतर

विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि संसद में संविधान संशोधन और परिसीमन के बिना आरक्षण बिल नहीं लाया जा सकता था. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में कांग्रेस नेत्री अधिनियम को लेकर बोल रही थीं. लेकिन उनकी नानी ने ही उस दौर में आरक्षण देने से मना किया था. उनके पापा ने तीन तलाक के मामले मे विरोध किया था.

मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़कर 345 होती और 114 सीटों पर महिलाएं चुनी जातीं. लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है. 8 घंटे की चर्चा के बाद शासकीय संकल्प को पारित कर दिया गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए सत्र में करीब 8 घंटे तक चर्चा चली. सरकार द्वारा लाए गए शासकीय संकल्प पर पक्ष और विपक्ष के दो दर्जन विधायकों ने हिस्सा लिया. विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि यदि संसद से यह बिल पास होता तो संसद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 850 होती. और इसके हिसाब से 273 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलता.

केंद्र सरकार द्वारा ले गए अधिनियम का विपक्ष समर्थन करता तो आज स्थिति कुछ और हो जाती. संसद में सदस्य संख्या बढ़कर 850 को जाती, लेकिन 33 फीसदी का महिलाओं का हक मारा गया. इसके लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष जिम्मेदार है. कांग्रेस ने यह बिल पास नहीं होने दिया. इसके चलते मध्य प्रदेश की बहनों के साथ भी अपराध हुआ है.

बिल पास होता तो मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के लिए 114 सीट आरक्षित होती

बिल पास होता तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य संख्या 230 से बढ़कर 345 हो जाती, इसमें महिलाओं के लिए 114 सीट आरक्षित होती. इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण मिलता. कांग्रेस पिछले 80 सालों से महिलाओं के साथ अन्याय करती आ रही है. संसद के विशेष सत्र से महिलाओं का यह कष्ट आसान होने वाला था, लेकिन कांग्रेस के चरित्र को प्रदेश की बहनें देख रही हैं. आपकी सारी बातों का उत्तर जरूर मिलने वाला है.

दलगत राजनीति के चलते कांग्रेस जो कर रही है, इसके लिए बाबा महाकाल भी आपको माफ नहीं करेंगे. कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं के हक पर रोक लगाई थी. उस वक्त देश में महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने दूसरी महिलाओं का हक मारने का काम किया था. उधर विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कौन हैं, वे लोग जिन्होंने देवदासी बनाया? कांग्रेस विधायक के बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई.

उधर सदन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है. उन्होंने सरकार से महिला आरक्षण को लेकर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि जब महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, तो उन्हें 50 फीसदी आरक्षण देने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि महिला आरक्षण कब लागू होगा और परिसीमन कब किया जाएगा? सरकार 2029 और 2047 की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के वर्तमान अधिकारों पर मौन है.

सिंघार ने सुझाव दिया कि सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे कराकर महिलाओं की राय लेनी चाहिए. जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाएं आरक्षण अभी चाहती हैं या भविष्य में सभी महिलाओं की तरफ से अभी का जवाब आएगा.