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नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान, भिलाई में स्कूटी रैली से महिला सशक्तिकरण का संदेश

भिलाई की महिलाओं ने भव्य स्कूटी रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया.

NARI SHAKTI VANDAN ACT CAMPAIGN
भिलाई महिलाओं की स्कूटी रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 9:24 AM IST

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भिलाई: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर बहस जारी है. महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के समर्थन में देशभर में महिलाएं भव्य स्कूटी रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है. इसी के तहत भिलाई में भी सैकड़ों महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए स्कूटी रैली

महिलाओं की स्कूटी रैली की शुरुआत प्रियदर्शनी परिसर से हुई. जिसे अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. स्कूटी रैली सेक्टर-2 और सुपेला होते हुए वापस प्रियदर्शनी परिसर पहुंची. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पूरे मार्ग में महिलाओं ने नारी शक्ति का सम्मान, देश का उद्धार और भारत माता की जय जैसे जोशीले नारे लगाकर माहौल को ऊर्जावान बना दिया.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए स्कूटी रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिलाओं ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है. यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य की नींव है. उन्होंने कहा की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान प्रमुख है.

वहीं पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं. पंचायत से लेकर संसद तक उनकी सक्रिय भूमिका देश के विकास को नई दिशा दे रही है.

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