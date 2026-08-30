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नारी शक्ति के सम्मान से मजबूत होगा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना, हर बेटी को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर- सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम साय ने प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Nari Shakti Samman in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति सम्मान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2026 at 6:45 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को सीएम साय ने सम्मानित किया है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ परिवार, समाज और पूरा देश उन्नति करता है. सीएम साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल महिलाओं को योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है.

यह सम्मान समारोह पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में राज्य महिला आयोग ने आयोजित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सा, शिक्षा, खेल, साइबर सुरक्षा, पत्रकारिता, कला एवं संस्कृति, कृषि, महिला उद्यमिता, सामाजिक सेवा और महिला सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया. उन्होंने समारोह पर आधारित ब्रोशर का भी विमोचन किया.

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

हर बेटी के सपनों को उड़ान देने का संकल्प

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक स्वावलंबन शामिल है. राज्य सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की हर बेटी को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले और हर महिला आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े.

CM Sai and Union Minister Tokhan Sahu at the Nari Shakti Samman
नारी शक्ति सम्मान में सीएम साय और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू (ETV BHARAT)

जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया है, उनकी उपलब्धियां केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं हैं. वे हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती हैं. इन महिलाओं ने परिश्रम, प्रतिभा, साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नारी शक्ति से समाज को मिलती दिशा- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं का सम्मान वास्तव में उस नारी शक्ति का सम्मान है, जो परिवार को संस्कार देती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं खेती-किसानी, शिक्षा, खेल, उद्यमिता, सामाजिक सेवा और आधुनिक तकनीक सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं.

State Women Commission's Nari Shakti Samman
राज्य महिला आयोग का नारी शक्ति सम्मान (ETV BHARAT)

नारी शक्ति, करुणा और सृजन का आधार- सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश्वर, सिया-राम और राधा-कृष्ण जैसे संबोधन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं. इनमें नारी को शक्ति, करुणा, सृजन और संस्कार का आधार माना गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच को योजनाओं और नीतियों के माध्यम से धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है.

महिला आयोग की भूमिका बड़ी- सीएम साय

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी मिली है. उनके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के अनुभव, कानून की समझ और उच्च शिक्षा का लाभ आयोग के कार्यों को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि डॉ. ममता साहू के नेतृत्व में महिला आयोग प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और पीड़ित महिलाओं तक कानूनी सहायता पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाएगा.

CM Vishnudeo Sai addressing the program
कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

राज्य महिला आयोग की भूमिका केवल शिकायतों के निराकरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए. महिला आयोग को गांवों, कस्बों, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर महिलाओं को उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए. हर महिला को यह भरोसा होना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में शासन और उसकी संस्थाएं संवेदनशीलता के साथ उसके साथ खड़ी हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नारी शक्ति को देश में मिल रहे नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को नई पहचान और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान ने बेटियों के प्रति सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आसीन होना पूरे देश की नारी शक्ति के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके नेतृत्व के बिना पूरी नहीं हो सकती. छत्तीसगढ़ सरकार भी मातृशक्ति को विकास की मुख्यधारा से मजबूती से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है.

महतारी वंदन योजना से बढ़ा महिलाओं का आर्थिक आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन ही उनके सशक्तिकरण की मजबूत नींव है. महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 68 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. उन्होंने बताया कि योजना की 31 किस्तें महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी हैं.

यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है. इससे महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता मजबूत हुई है. गांवों की महिलाएं इस राशि का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्वरोजगार जैसी गतिविधियों में कर रही हैं. रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहायता राशि बहनों के खातों में समय से पहले अंतरित की. प्रदेश की माताओं-बहनों की खुशियां और उनकी आवश्यकताएं सरकार की प्राथमिकता हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

लखपति दीदी बनीं बदलाव की मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं. सिलाई-कढ़ाई, कृषि और वनोपज आधारित गतिविधियों, लघु उद्योग और स्वरोजगार के साथ अब महिलाएं ड्रोन संचालन जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में आए सकारात्मक बदलाव की तस्वीर है.

सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को कौशल, पूंजी, बाजार और आधुनिक तकनीक से जोड़कर उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

2026 महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के योगदान को सम्मान देने के साथ ही उनके लिए नए अवसरों के निर्माण को समर्पित होगा. सरकार बेटियों की शिक्षा से लेकर महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तक व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है.

बालिकाओं की शिक्षा और सुविधा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वहीं मेरी बेटी, मेरा अभिमान पहल के तहत प्रदेश में 6 हजार 671 बालिका शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. इसका उद्देश्य बेटियों को विद्यालयों में बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है.

481 महतारी सदनों से महिला समूहों को मिलेगा नया मंच

प्रदेश में 481 महतारी सदनों का निर्माण किया जा रहा है. हाल ही में जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन महतारी सदनों का लोकार्पण भी किया. उन्होंने कहा कि रेडी-टू-ईट कार्यक्रम का संचालन भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के लिए आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं.

महिलाओं के नाम संपत्ति का अधिकार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए उनके नाम पर संपत्ति पंजीयन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम जमीन और संपत्ति होने से उनका आर्थिक आधार मजबूत होता है. इससे परिवार में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है. सरकार द्वारा महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में दी जा रही रियायतों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है.

नारी सशक्तिकरण के लिए बदलनी होगी सोच और व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है. इसके लिए समाज की सोच और व्यवस्था दोनों में सकारात्मक बदलाव जरूरी है. उन्होंने कहा कि बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, युवतियों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलें, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित न्याय मिले.सरकार इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है.

जब एक बेटी पढ़ती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है और जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है. नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार किया जा सकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"महिला आयोग पीड़ितों के लिए आशा और न्याय का माध्यम"

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि महिला आयोग पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए आशा, विश्वास और न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने डॉ. ममता साहू को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए प्रभावी कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में मातृशक्ति को विशेष स्थान प्राप्त है और नारी के सम्मान व सशक्तिकरण के बिना समाज के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती.

बेटियां संभाल रही बड़ी जिम्मेदारी: अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रत्येक माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करें.उन्होंने कहा कि आज यह विशेष अवसर है कि महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. ममता साहू के पिता कृपाराम साहू अपनी पुत्री को एक महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हुए देख रहे हैं. उप मुख्यमंत्री ने डॉ. ममता साहू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महिला आयोग माताओं-बहनों के सशक्तिकरण और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना न परिवार की प्रगति संभव है और न ही समाज एवं राष्ट्र का समग्र विकास. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

महिला आयोग के 25 वर्ष पूरे

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रजत उत्सव दिवस मनाया जा रहा है.उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा में आयोग की लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है.लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं. महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वाभिमान को नई मजबूती दी है.

उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों और माताओं का सम्मान

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रदेश की उन बहनों और माताओं को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित करना पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है.

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