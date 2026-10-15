नवरात्रि में महिला डॉक्टरों की टीम में दिखी नारी शक्ति, अंबेडकर अस्पताल में प्रसूता का जटिल ऑपरेशन करके बचाई जान
रायपुर अंबेडकर अस्पताल में महिला डॉक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन करके प्रसूता की जान बचाई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 5:50 PM IST
रायपुर : नवरात्रि में हम मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं. इसी मातृशक्ति का एक प्रेरक स्वरूप अंबेडकर हॉस्पिटल में देखने को मिला.जहां महिला चिकित्सकों की टीम ने अपने चिकित्सकीय कौशल, साहस और समर्पण से एक मां को नया जीवन दिया. वह भी ऐसे समय में जब महिला गंभीर प्रसूति जटिलता से जूझ रही थी. आपको बता दें कि 32 वर्षीय महिला का बच्चादानी और मूत्राशय बुरी तरह फट गए थे. गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी थी. अत्यधिक खून बहने से महिला की जान बचाना मुश्किल था.
जटिल सर्जरी के बाद बचाई जान
ऐसे कठिन समय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने लगभग 5 घंटे तक जटिल सर्जरी की. मरीज को 10 यूनिट रक्त चढ़ाए गए. इसके बाद दो दिनों तक वेंटिलेटर पर गहन इलाज चला. आखिरकार चिकित्सकों का अथक प्रयास सफल हुआ. महिला स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट गई. नवरात्रि में नारी शक्ति के साहस, समर्पण और सम्मान का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि एक ओर देवी स्वरूपा मां की आराधना हो रही है, तो दूसरी ओर महिला चिकित्सकों ने अपने ज्ञान, कौशल और सेवा भाव से एक मां का जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास करते हुए उसे मौत के मुंह से वापस लेकर आने में सफलता प्राप्त की. आज की स्थिति में मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज लेकर अपने घर चली गई है.
कैसे बिगड़ी हालत ?
32 वर्षीय महिला अपनी चौथी गर्भावस्था में थी. गर्भावस्था की पूरी अवधि समाप्त होने के बाद उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजन उसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर समीपस्थ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां इलाज शुरु हुआ. इसी दौरान प्रसव के प्रयास में महिला की बच्चेदानी और मूत्राशय बुरी तरह फट गए. गर्भस्थ शिशु की पेट के भीतर ही मृत्यु हो गई. महिला को ज्यादा रक्तस्राव होने लगा. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अंबेडकर अस्पताल रायपुर लाया गया. चिकित्सकों के सामने चुनौती बेहद कठिन थी. समय कम था स्थिति गंभीर थी और महिला की जान बचाने के लिए तत्काल निर्णय लेना आवश्यक था.
आपात सर्जरी के बाद बची जान
इस दौरान आपातकालीन सर्जरी की तैयारी की गई. स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल के नेतृत्व में डॉ. नीलम सिंह, डॉ. अर्पणा वर्मा और डॉ. नीति गोसाई की टीम ने जटिल सर्जरी को अंजाम दिया. बच्चेदानी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे निकालना पड़ा. वहीं सर्जरी विभाग की डॉ. प्राची के सहयोग से क्षतिग्रस्त मूत्राशय की मरम्मत की गई. निश्चेतना विभाग से डॉ. अमृता की टीम ने भी मरीज की स्थिति को नियंत्रित रखने और सर्जरी के दौरान आवश्यक चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी. उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी और क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती किया गया. यहां डॉ. ओपी सुंदरानी की टीम की देखरेख में दो दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ गहन चिकित्सा प्रदान की गई. स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के साथ निश्चेतना, क्रिटिकल केयर, सर्जरी, ब्लड बैंक और नर्सिंग टीम ने लगातार समन्वय के साथ उपचार जारी रखा. निरंतर निगरानी और सामूहिक प्रयासों से मरीज की स्थिति में सुधार हुआ. अंततः वह खतरे से बाहर आई और स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई.
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