ETV Bharat / state

नवरात्रि में महिला डॉक्टरों की टीम में दिखी नारी शक्ति, अंबेडकर अस्पताल में प्रसूता का जटिल ऑपरेशन करके बचाई जान

नवरात्रि में महिला डॉक्टरों की टीम में दिखी नारी शक्ति ( Etv Bharat )

रायपुर : नवरात्रि में हम मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं. इसी मातृशक्ति का एक प्रेरक स्वरूप अंबेडकर हॉस्पिटल में देखने को मिला.जहां महिला चिकित्सकों की टीम ने अपने चिकित्सकीय कौशल, साहस और समर्पण से एक मां को नया जीवन दिया. वह भी ऐसे समय में जब महिला गंभीर प्रसूति जटिलता से जूझ रही थी. आपको बता दें कि 32 वर्षीय महिला का बच्चादानी और मूत्राशय बुरी तरह फट गए थे. गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी थी. अत्यधिक खून बहने से महिला की जान बचाना मुश्किल था.







जटिल सर्जरी के बाद बचाई जान

ऐसे कठिन समय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने लगभग 5 घंटे तक जटिल सर्जरी की. मरीज को 10 यूनिट रक्त चढ़ाए गए. इसके बाद दो दिनों तक वेंटिलेटर पर गहन इलाज चला. आखिरकार चिकित्सकों का अथक प्रयास सफल हुआ. महिला स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट गई. नवरात्रि में नारी शक्ति के साहस, समर्पण और सम्मान का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि एक ओर देवी स्वरूपा मां की आराधना हो रही है, तो दूसरी ओर महिला चिकित्सकों ने अपने ज्ञान, कौशल और सेवा भाव से एक मां का जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास करते हुए उसे मौत के मुंह से वापस लेकर आने में सफलता प्राप्त की. आज की स्थिति में मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज लेकर अपने घर चली गई है.





कैसे बिगड़ी हालत ?

32 वर्षीय महिला अपनी चौथी गर्भावस्था में थी. गर्भावस्था की पूरी अवधि समाप्त होने के बाद उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजन उसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर समीपस्थ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां इलाज शुरु हुआ. इसी दौरान प्रसव के प्रयास में महिला की बच्चेदानी और मूत्राशय बुरी तरह फट गए. गर्भस्थ शिशु की पेट के भीतर ही मृत्यु हो गई. महिला को ज्यादा रक्तस्राव होने लगा. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अंबेडकर अस्पताल रायपुर लाया गया. चिकित्सकों के सामने चुनौती बेहद कठिन थी. समय कम था स्थिति गंभीर थी और महिला की जान बचाने के लिए तत्काल निर्णय लेना आवश्यक था.





आपात सर्जरी के बाद बची जान