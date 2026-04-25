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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी बयान तेज, कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप

बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया तो कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन संशोधन बिल पास करने की तैयारी थी.

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कवर्धा कांग्रेस बीजेपी का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 10:21 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 10:37 AM IST

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कवर्धा: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्टियां आमने सामने हो गई है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं.
शुक्रवार को डोंगरगढ़ कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडेय ने प्रेसवार्ता लिया. इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया तो वहां कांग्रेस ने बीजेपी पर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन संशोधन से जुड़ा बिल पास करने का आरोप लगाया.

हर्षिता स्वामी बघेल का भाजपा पर आरोप

शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि भाजपा लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैला रहा है. सच्चाई यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार नारी शक्ति अधिनियम की आड़ में परिसीमन संशोधन बिल पास करने की तैयारी में थी. सदन में गिरे प्रस्ताव में साफ लिखा था कि लोकसभा सीट में 850 और राज्यों में 815 सीटें और केन्द्र शासित प्रदेश में 35 सीट का परिसीमन करना था. इसके लिए 131 वां परिसीमन बिल लाया गया. इस दौरान एक ही बात आई कि तत्कालीक स्थिति के अनुसार बिल को पास किया जाए, जो साल 2023 में नारी शक्ति बिल पास हो चुका है. हर्षिता ने कहा कि मोदी जी का साफ कहना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिल लागू करेंगे. विधायक ने पीएम मोदी पर भ्रम फैलाकर महिलाओं का हक छीनने का आरोप लगाया.

कवर्धा में महिला बिल पर कांग्रेस बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा का कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

वही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडेय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को डर था कि नारी शक्ति अधिनियम का श्रेय भाजपा को मिल रहा है. भाजपा क्रेडिट ना ले जाए इसलिए कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि परिसीमन और जनगणना को क्यों जोड़ा जा रहा है, जब आपने सारी कंडिका पढ़कर 2023 में समर्थ किया तो आज क्यों विरोध कर रहे है. शताब्दी पांडेय ने कांग्रेस प्रवक्ता हर्षिता स्वामी बघेल को घेरते हुए कहा कि जो महिला आज कवर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला हितैषी बनाने कि कोशिश कर रही है, तो उसको विरोध में मत नहीं देना चाहिए था और राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया कि हमने नारी शक्ति अधिनियम बिल गिरा दिया.

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Last Updated : April 25, 2026 at 10:37 AM IST

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