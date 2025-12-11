नारी निकेतन बना शादी का पंडाल, बजे खुशियों के ढोल...दिव्यांग रीना ने लिए धर्मराज के साथ फेरे
नारी निकेतन में रह रही रीना की धूमधाम से हुई शादी में यहां की बालिकाओं, अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर डांस किया.
Published : December 11, 2025 at 3:40 PM IST
कोटा: परिवार से बिछड़ कर आने आने वाली बालिकाओं का सहारा नारी निकेतन है. यहां अक्सर दुखी मन से ही बालिकाएं आती हैं, लेकिन गुरुवार को खुशियों के ढोल बज रहे हैं. यह खुशियां भी कोई और नहीं नारी निकेतन में रह रही रीना के विवाह की है. दुल्हन रीना जन्म से दिव्यांग है. वह बीते लंबे समय से नारी निकेतन में ही रह रही थी. सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका विवाह किया जा रहा है.
दुल्हन को बारात के साथ लेने झालावाड़ जिले का दूल्हा धर्मराज मीणा पहुंचा है. इस दौरान घराती विधायक संदीप शर्मा के साथ सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं. सभी ने बारात का स्वागत किया. नारी निकेतन को विवाह के पंडाल की तरह सजाया गया है, जहां पर वैवाहिक रस्में आयोजित की जा रही हैं. दूल्हा धर्मराज निकासी और बिंदोली लेकर नारी निकेतन पहुंचा, जहां पर उसने तोरण मारा है. इसके बाद पंडित ने दुल्हन रीना और दूल्हे धर्मराज का प्राणिग्रहण संस्कार दोपहर में करवाया.
रीना की एक नहीं सैकड़ो मां : नारी निकेतन की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरत्ता ने बताया कि जिस तरह से एक घर में होने वाली शादी में एक मां रहती है. वह मां अपनी बालिका की शादी विवाह रस्में करती है, इस तरह से हमने पूरा आयोजन किया है. यहां पर सैकड़ो की संख्या में मां रीना की हैं. सभी एकजुट होकर विवाह समारोह में मदद कर रहे हैं. शहरवासी और अधिकारी भी पहुंचे हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने अलग-अलग सामान विवाह में गिफ्ट के तौर पर दिया है. सभी के सहयोग से यह विवाह हो रहा है.
विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि आयोजन बिल्कुल खास बन गया है. जिस तरह से एक बेटी का विवाह होता है, उस तरह से यहां पर विभाग आयोजन कर संदेश दिया गया है और इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई गई है. इस दौरान नगर निगम कोटा दक्षिण कमिश्नर ओम प्रकाश मेहरा, वीरेंद्र जैन आदिनाथ, मनोज जैन आदिनाथ व राजाराम कर्मयोगी भी मौजूत रहे.
पढ़ें : पश्चिम बंगाल : बौने जोड़े ने फेसबुक पर मुलाकात के बाद शादी कर ली
3 दिन से चल रही है वैवाहिक रस्म : सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग की डिप्टी डायरेक्टर सविता कृष्णिया का कहना है कि रीना के विवाह के तहत नारी निकेतन में बीते चार दिनों से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. रीना को अपने माता-पिता का तो पता नहीं है, लेकिन नारी निकेतन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी, कर्मचारी घराती बने हुए हैं. उसके विवाह की रस्म में 7 दिसंबर को विनायक स्थापना की गई. इसके बाद बासन किया गया.
वहीं, 10 दिसंबर को हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत आयोजित हुआ, जिसमें नारी निकेतन की बालिकाओं और विभाग की महिला कार्मिकों ने सामान्य शादी की तरह ही यह आयोजन किया है. रीना की उम्र वर्तमान में 25 साल है. वह अक्टूबर 2013 से नारी निकेतन में रह रही है. वह 12 साल की उम्र में लावारिस स्थिति में मिली थी, जिसके बाद उसे नारी निकेतन में दाखिल कर दिया था. यहां पर उसने सिलाई, बुनाई और कढ़ाई सब सीख ली है. रीना दिव्यांग होने के बावजूद भी बैग और सजावटी सामान बना देती है. रीना के विवाह के लिए आवेदन आए थे. इनमें से धर्मराज का चयन हुआ है. दूल्हा धर्मराज मूल रूप से झालावाड़ का है, लेकिन वह कोटा में ही एक शॉप पर काम करता है. वह दिव्यांग है.