नारी निकेतन बना शादी का पंडाल, बजे खुशियों के ढोल...दिव्यांग रीना ने लिए धर्मराज के साथ फेरे

रीना ने लिए धर्मराज के साथ फेरे ( ETV Bharat Kota )

कोटा: परिवार से बिछड़ कर आने आने वाली बालिकाओं का सहारा नारी निकेतन है. यहां अक्सर दुखी मन से ही बालिकाएं आती हैं, लेकिन गुरुवार को खुशियों के ढोल बज रहे हैं. यह खुशियां भी कोई और नहीं नारी निकेतन में रह रही रीना के विवाह की है. दुल्हन रीना जन्म से दिव्यांग है. वह बीते लंबे समय से नारी निकेतन में ही रह रही थी. सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका विवाह किया जा रहा है. दुल्हन को बारात के साथ लेने झालावाड़ जिले का दूल्हा धर्मराज मीणा पहुंचा है. इस दौरान घराती विधायक संदीप शर्मा के साथ सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं. सभी ने बारात का स्वागत किया. नारी निकेतन को विवाह के पंडाल की तरह सजाया गया है, जहां पर वैवाहिक रस्में आयोजित की जा रही हैं. दूल्हा धर्मराज निकासी और बिंदोली लेकर नारी निकेतन पहुंचा, जहां पर उसने तोरण मारा है. इसके बाद पंडित ने दुल्हन रीना और दूल्हे धर्मराज का प्राणिग्रहण संस्कार दोपहर में करवाया. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) रीना की एक नहीं सैकड़ो मां : नारी निकेतन की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरत्ता ने बताया कि जिस तरह से एक घर में होने वाली शादी में एक मां रहती है. वह मां अपनी बालिका की शादी विवाह रस्में करती है, इस तरह से हमने पूरा आयोजन किया है. यहां पर सैकड़ो की संख्या में मां रीना की हैं. सभी एकजुट होकर विवाह समारोह में मदद कर रहे हैं. शहरवासी और अधिकारी भी पहुंचे हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने अलग-अलग सामान विवाह में गिफ्ट के तौर पर दिया है. सभी के सहयोग से यह विवाह हो रहा है.