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नरहरपुर नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मी तेज, विकास कार्यों और फंड आवंटन को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने

कांकेर : कांकेर जिले के नरहरपुर नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. नगर के विकास कार्यों, नाली, स्वच्छता, बिजली, पेयजल और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं. बीजेपी जहां नगर पंचायत के मौजूदा नेतृत्व पर विकास कार्यों में लापरवाही और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी जांच के लिए तैयार होने की बात कही है.

विकास कार्यों और आवास योजना पर उठाए सवाल बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश जैन ने कहा कि संगठन की लगातार बैठकों और बूथ स्तर पर जनसंपर्क के दौरान लोगों ने नाली, स्वच्छता, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें की हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में नरहरपुर नगर पंचायत को लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर उसके अनुरूप विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं.

नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारी सलाम ने अपने ऊपर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नगर पंचायत क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं.

मैं स्वयं कार्यक्रमों एवं वार्डों का दौरा करती रही हूं. सांसद और विधायक की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं. आगामी चुनाव में कांग्रेस फिर से जीत हासिल करेगी और पार्टी के पार्षद भी बड़ी संख्या में विजयी होंगे- प्यारी सलाम, नपं अध्यक्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ नहीं मिला है. कई वार्डों में आवास निर्माण नहीं होने का मामला भी सामने आया है. कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के साथ सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है- महेश जैन, बीजेपी जिलाध्यक्ष

पांच करोड़ रुपये के फंड की जांच कराने की मांग



नगर पंचायत उपाध्यक्ष दिनेश पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है और वहां कामकाज समेत निरीक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. पांच करोड़ की राशि आवंटित हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि किस वार्ड में कितना काम हुआ है.



कांग्रेस नेताओं ने लगाया भेदभाव का आरोप



वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौशल्या शोरी ने कहा कि चुनाव के समय नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षदों पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस पार्षदों को विकास कार्यों के लिए उचित फंड और आवंटन नहीं मिल रहा है. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है.





चुनाव में विकास और पारदर्शिता बनेंगे प्रमुख मुद्दे



नरहरपुर नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बयानबाजी से साफ है कि आगामी चुनाव में विकास कार्य, सरकारी राशि का उपयोग, वार्डों में बुनियादी सुविधाएं और फंड आवंटन प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं. बीजेपी के आरोपों और कांग्रेस के जवाबों के बीच अब जनता की नजर इस बात पर है कि नगर में हुए विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान किस स्तर तक हुआ है. इन आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए विकास कार्यों और आवंटित राशि की आधिकारिक जानकारी तथा निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण होगी.







बाइट01 महेश जैन - जिला अध्यक्ष भाजपा (भगवा गमछा)

बाइट02 प्यारी सलाम - नगर पंचायत अध्यक्ष (पीला साड़ी)

बाइट03 दिनेश पटेल - नगर पंचायत उपाध्यक्ष ( सिर में पगड़ी)

बाइट04 कौशल्या शोरी - वरिष्ठ कांग्रेस नेता (हल्का ग्रीन साड़ी)

बाइट05 सरजू शोरी - आदिवासी कांग्रेस प्रदेश सचिव (सफेद शर्ट)