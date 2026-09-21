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नरेश टिकैत बोले- जयंत चौधरी को मिले कृषि मंत्रालय, किसानों की समस्याओं पर होगा सीधा काम

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी को कृषि मंत्रालय दिए जाने की मांग की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने यूपीआई भुगतान पर टैक्स, गन्ने के भाव, पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई, किसानों-मजदूरों और युवाओं की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. नरेश टिकैत ने कहा कि गन्ने की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को कम से कम 600 रुपये प्रति कुंतल का भाव मिलना चाहिए. टिकैत ने ये बातें मुजफ्फरनगर के गांव निराना में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कही.



भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ सरकार की नीतियों और आम जनता की परेशानियों को लेकर अपनी बात रखी. नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार में राष्ट्रीय लोक दल की भागीदारी है और जयंत चौधरी का परिवार लंबे समय से कृषि और किसानों से जुड़ा रहा है.

ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि जयंत चौधरी को कृषि मंत्रालय दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखा जा सके. सरकार के कार्यकाल के दौरान जयंत चौधरी को किसानों की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए.



यूपीआई भुगतान पर टैक्स लगाए जाने की चर्चा को लेकर नरेश टिकैत ने कहा कि आमदनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन अलग-अलग तरह के टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है. जनता पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने बागपत में 10 से 15 साल पुरानी मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया. नरेश टिकैत ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती प्रमुख है और अब चीनी मिलें भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है. उन्होंने लागत के हिसाब से गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रुपये प्रति कुंतल किए जाने की मांग की.