चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद नरेश बने पुष्प विहार के पार्षद, ली पद एवं गोपनीयता की शपथ
अदालत के फैसले के बाद निर्वाचित घोषित भाजपा प्रत्याशी नरेश ने सोमवार को MCD मुख्यालय में आयोजित विशेष सदन की बैठक में शपथ ली.
Published : November 23, 2026 at 12:38 PM IST
नई दिल्ली: करीब चार साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पुष्प विहार वार्ड-166 को नया पार्षद मिल गया है. अदालत के फैसले के बाद निर्वाचित घोषित भाजपा प्रत्याशी नरेश ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित विशेष सदन की बैठक में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. इसके साथ ही उन्होंने वार्ड की पार्षद के रूप में औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाल ली.
निगम मुख्यालय स्थित अरुणा आसफ अली सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महापौर प्रवेश वाही और निगम आयुक्त संजीव खिरवार मौजूद रहे. नरेश को जिलाधिकारी की ओर से निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद निगम प्रशासन ने शपथ ग्रहण के लिए विशेष सदन की बैठक बुलाई थी.
अदालत के फैसले के बाद मिला पार्षद पद
पुष्प विहार वार्ड में पार्षद पद को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव रद्द कर दिया था. साथ ही चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित किया था. इसके बाद जिलाधिकारी ने उन्हें निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी किया. शपथ ग्रहण के बाद नरेश ने बताया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में दर्ज मुकदमों की सही जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी. करीब चार साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अरुण नवरिया की सदस्यता रद्द कर उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया.
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एक साल में क्षेत्र की तस्वीर बदलने का दावा
पार्षद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेश ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अगले एक साल में पुष्प विहार वार्ड में विकास कार्यों को गति देना है. इसके लिए वह निगम से क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक फंड उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद के कार्यकाल में इलाके की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया. उनके मुताबिक, वार्ड में कूड़े की समस्या गंभीर है और कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था भी बदहाल है. उन्होंने कहा कि सफाई, कूड़ा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी.
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निगम में भाजपा की संख्या बढ़ने पर स्वागत
वहीं, निगम में नेता सदन जय भगवान यादव ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पुष्प विहार वार्ड से भाजपा पार्षद की संख्या बढ़ने के साथ दिल्ली नगर निगम में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने इसे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया. अब पार्षद के रूप में नरेश के सामने कार्यकाल के शेष समय में वार्ड की सफाई, कूड़ा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की चुनौती होगी.
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