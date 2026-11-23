ETV Bharat / state

चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद नरेश बने पुष्प विहार के पार्षद, ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

नरेश ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: करीब चार साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पुष्प विहार वार्ड-166 को नया पार्षद मिल गया है. अदालत के फैसले के बाद निर्वाचित घोषित भाजपा प्रत्याशी नरेश ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित विशेष सदन की बैठक में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. इसके साथ ही उन्होंने वार्ड की पार्षद के रूप में औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाल ली.

निगम मुख्यालय स्थित अरुणा आसफ अली सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महापौर प्रवेश वाही और निगम आयुक्त संजीव खिरवार मौजूद रहे. नरेश को जिलाधिकारी की ओर से निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद निगम प्रशासन ने शपथ ग्रहण के लिए विशेष सदन की बैठक बुलाई थी.