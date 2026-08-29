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नरेश मीणा की जेल में बिगड़ी तबीयत, टोंक से जयपुर के लिए रेफर

टोंक: जिला जेल में गत 6 अगस्त से बंद नरेश मीणा के सीने में शनिवार को अचानक दर्द की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने मीणा को शनिवार दोपहर टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित सहादत अस्पताल में भर्ती करवाया. बाद में उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया. उसके बाद देर शाम नरेश मीणा को टोंक से जयपुर के लिए रेफर किया गया.

दोपहर सआदत अस्पताल में एडमिट होने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रतीक सालोदिया ने कहा था कि नरेश मीणा की ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन उनके ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है. नरेश मीणा के समर्थकों की मांग है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए. इसके लिए अगर उन्हें जयपुर भी रैफर करना आवश्यक हो, तो जल्द किया जाए. देर शाम नरेश मीणा को टोंक से जयपुर के लिये भारी सुरक्षा के बीच रेफर कर दिया गया.