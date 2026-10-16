नरेश मीणा बोले, 'मेरे तीन ही काम- जेल जाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना', 8 विधानसभा क्षेत्रों में उतारेंगे बसपा के प्रत्याशी
नरेश मीणा ने कहा कि पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उनका राजनीतिक चुनाव चिह्न होगा.
Published : October 16, 2026 at 5:12 PM IST
बूंदी : भगत सिंह सेना प्रमुख और युवा नेता नरेश मीणा ने पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरने का बड़ा ऐलान करते हुए आठ विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है. शुक्रवार को बूंदी में आयोजित पत्रकार वार्ता में नरेश मीणा ने अपने आक्रामक अंदाज में चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि उनके तीन ही काम हैं, 'जेल जाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना'. उन्होंने दावा किया कि इस बार पंचायत चुनाव में बसपा के चुनाव चिह्न पर कई प्रधान और जिला प्रमुख चुनकर आएंगे. साथ ही उन्होंने बूंदी और बारां दोनों जिलों में जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य भी दावा किया.
जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव : नेशनल हाईवे स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नरेश मीणा ने बताया कि उनकी पार्टी बारां जिले की चार, बूंदी जिले की तीन और देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का चयन आपसी रायशुमारी के आधार पर किया जाएगा. पार्टी ऐसे चेहरों को प्राथमिकता देगी, जो चुनाव जीतने की क्षमता रखने के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ भी रखते हों. उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्यादातर स्थानों पर स्थानीय चेहरों को टिकट दिए जाएंगे और जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया जाएगा.
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बसपा के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव : नरेश मीणा ने कहा कि पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उनका राजनीतिक चुनाव चिह्न होगा. उन्होंने दावा किया कि आठ विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारकर पंचायत राज संस्थाओं में अपनी ताकत बढ़ाई जाएगी. उनके मुताबिक, चुनाव में स्थानीय समीकरणों और जनसमर्थन को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन होगा. उन्होंने बूंदी और बारां में जिला प्रमुख बनाने की बात कहते हुए संकेत दिया कि उनकी रणनीति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि जिला स्तर पर सत्ता की कमान हासिल करने की है.
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आम आदमी पार्टी से दूरी : आम आदमी पार्टी के समर्थन से जुड़े सवाल पर नरेश मीणा ने कहा कि जब वह जेल में थे, तब आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े थे. हालांकि, हालिया घटनाक्रम में कुछ बातें उनके सामने आईं. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस की सूची जारी करते दिखाई दिए. इसके बाद उन्होंने बसपा से समर्थन मांगा. नरेश मीणा ने कहा कि उनकी बात बसपा के प्रदेशाध्यक्ष समृद्ध सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती तक पहुंचाई. इसके बाद उन्हें पंचायत चुनाव में बसपा के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरने का अवसर मिला. पत्रकार वार्ता में बसपा प्रदेशाध्यक्ष समृद्ध सिंह ने नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की.
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'बारां में आज तक ब्राह्मण वर्ग का जिला प्रमुख नहीं बना' : नरेश मीणा ने कहा कि बारां जिले की स्थापना के बाद से अब तक ब्राह्मण वर्ग का जिला प्रमुख नहीं बन पाया है. उन्होंने कहा कि इस बार बारां में जिला प्रमुख पद के लिए ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा को मैदान में उतारने की उनकी कोशिश है. इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर भी आरोप लगाए. नरेश मीणा ने दावा किया कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण समाज की एक महिला का जिला प्रमुख बनना लगभग तय था. उनके अनुसार, भाजपा को 13 सीटें मिली थीं और पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन एक वोट क्रॉस होने के बाद प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख बन गईं. उन्होंने कहा कि इस बार वे बारां में ब्राह्मण समाज से जिला प्रमुख बनवाने की कोशिश करेंगे.
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समर्थकों ने किया स्वागत, चुनावी तैयारी के संकेत : पत्रकार वार्ता से पहले बूंदी पहुंचने पर नरेश मीणा का किसान नेता गिर्राज गौतम की अगुवाई में समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आंदोलन और चुनाव को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बताते हुए आक्रामक तेवर दिखाए.
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