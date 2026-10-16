ETV Bharat / state

नरेश मीणा बोले, 'मेरे तीन ही काम- जेल जाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना', 8 विधानसभा क्षेत्रों में उतारेंगे बसपा के प्रत्याशी

प्रेस से बातचीत करते नरेश मीणा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : भगत सिंह सेना प्रमुख और युवा नेता नरेश मीणा ने पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरने का बड़ा ऐलान करते हुए आठ विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चुनाव चिह्न पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है. शुक्रवार को बूंदी में आयोजित पत्रकार वार्ता में नरेश मीणा ने अपने आक्रामक अंदाज में चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि उनके तीन ही काम हैं, 'जेल जाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना'. उन्होंने दावा किया कि इस बार पंचायत चुनाव में बसपा के चुनाव चिह्न पर कई प्रधान और जिला प्रमुख चुनकर आएंगे. साथ ही उन्होंने बूंदी और बारां दोनों जिलों में जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य भी दावा किया.