नरेश मीणा बोले, '2028 में हाड़ौती की दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव', अशोक चांदना पर लगाए आरोप
नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने 'भगत सिंह सेना' नाम से नया संगठन बनाया है, जो युवाओं और किसानों की लड़ाई लड़ेगा.
Published : December 12, 2025 at 9:13 PM IST
बूंदी: अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय लड़े युवा नेता नरेश मीणा ने बूंदी में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वे हाड़ौती की दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. इनमें से एक सीट हिंडोली होगी. शुक्रवार शाम बूंदी सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करने से पहले समर्थकों ने उनका स्वागत किया. उन्होंने हिंडोली विधायक अशोक चांदना पर लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का आरोप लगाया.
अशोक चांदना पर लगाए आरोप: नरेश मीणा ने पूर्व मंत्री और हिंडोली के मौजूदा विधायक अशोक चांदना पर तीखे हमले कर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चांदना ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, जबकि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और किसानों के हित में काम करने की उम्मीद की जाती थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले गुंजल को हराने में चांदना की भूमिका रही. बाद में मुझे और एक किसान के बेटे (बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन) को हराने पहुंचे.
भगत सिंह सेना’ का ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा संगठन: नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने 'भगत सिंह सेना’ नाम का नया संगठन खड़ा किया है. यह संगठन बेरोजगारों के मुद्दों पर काम करेगा, किसानों और आमजन की लड़ाई लड़ेगा. पर्यावरण संरक्षण पर काम करेगा और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की दिशा में काम करेगा.
'राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता': नरेश मीणा ने हाड़ौती की राजनीति को पूंजीवाद और बाहुबल के प्रभाव में बताया और कहा कि अब समय आ गया है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की मजबूत जमीन तैयार हो. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अंता उपचुनाव उन्होंने किसानों के झंडे तले लड़ा था, लेकिन कुछ किसान नेता धन्ना सेठों के दबाव में आकर किसानों की लड़ाई को ही नुकसान पहुंचा गए. नरेश मीणा ने दावा किया कि आने वाले समय में किसान और युवा इन नेताओं को सबक सिखाएंगे, और 2028 में हाड़ौती की राजनीति का चेहरा बदलने वाला है.