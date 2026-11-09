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Naresh Meena Search Operation : बारां पुलिस की कई ठिकानों पर दबिश, 6 संदिग्ध वाहन जब्त, 8 लोगों को किया डिटेन

नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बारां पुलिस का सर्च अभियान ( ETV Bharat Baran )

बारां: भगत सेना प्रमुख नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बारां पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है. सोमवार को अटरू डीएसपी रामानन्द यादव के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमों ने बारां-झालावाड़ सीमा क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर नरेश मीणा की तलाश की. पुलिस टीमों के ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापामार कारवाई कर 6 संदिग्ध गाड़ियां जब्त कर 8 लोगों को डिटेन किया है.