Naresh Meena Search Operation : बारां पुलिस की कई ठिकानों पर दबिश, 6 संदिग्ध वाहन जब्त, 8 लोगों को किया डिटेन
नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बारां पुलिस का व्यापक सर्च अभियान जारी. जानिए सोमवार को क्या हुआ खास...
Published : November 9, 2026 at 8:01 PM IST
बारां: भगत सेना प्रमुख नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बारां पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है. सोमवार को अटरू डीएसपी रामानन्द यादव के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमों ने बारां-झालावाड़ सीमा क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर नरेश मीणा की तलाश की. पुलिस टीमों के ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापामार कारवाई कर 6 संदिग्ध गाड़ियां जब्त कर 8 लोगों को डिटेन किया है.
अटरू डीएसपी रामानन्द यादव ने बताया कि नाहरगढ़ में वन कर्मियों से मारपीट के मामले में पुलिस नरेश मीणा की तलाश में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है.
यह है पूरा मामला : चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने आक्रोश में आकर सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ नाहरगढ़ वन रेंज पर हमला बोल दिया था. जिसके बाद नरेश मीणा पर वन कर्मियों से मारपीट कर जब्त पम्पसेट उठा ले जाने के आरोप लगे थे. पुलिस ने नरेश मीणा पर 25 पैसे का इनाम भी घोषित किया हुआ है. नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर 6 नवम्बर को गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से ही वह अचानक गायब हो गया. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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नरेश मीणा के घर पर 5 थानों की पुलिस ने दी थी दबिश : वहीं, इससे पहले अटरू डीएसपी के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस ने नयागांव स्थित उनके घर पर दबिश दी थी. हालांकि, नरेश मीणा पुलिस के हाथ नहीं लगा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और नरेश मीणा के परिजनों के बीच तीखी झड़प भी हुई थी.