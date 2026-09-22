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थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को मिली सशर्त जमानत, थाने में देनी होगी हाजिरी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में आरोपी नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि जमानत अवधि के दौरान आरोपी किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होगा और वह माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाने में अपनी हाजिरी देगा. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी को पुलिस थाना नगर फोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में उसे 30 मई, 2025 को सशर्त जमानत दी थी. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि जमानत मिलने के बाद आरोपी याचिकाकर्ता तीन अन्य अपराधों में शामिल हुआ है, जबकि हाईकोर्ट ने उसे अन्य अपराध में शामिल नहीं होने की शर्त पर ही जमानत का लाभ दिया था. इस पर एडीजे कोर्ट ने गत 13 जुलाई को उसकी जमानत रद्द कर दी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सरेंडर कर जमानत मांगी, लेकिन गत 11 अगस्त को उस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया.