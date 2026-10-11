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बारां: विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने जूस पिलाकर तुड़वाया नरेश मीणा का अनशन, प्रशासन से बनी सहमति

भाटी ने जूस पिलाकर तुड़वाया नरेश मीणा का अनशन ( ETV Bharat Baran )

बारां: खाद की पर्याप्त आपूर्ति समेत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से अनशन पर चल रहे नरेश मीणा ने नवरात्रि के पहले दिन रविवार को अपना अनशन तोड़ दिया. बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने जूस पिलाकर मीणा का अनशन तुड़वाया.