बारां: विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने जूस पिलाकर तुड़वाया नरेश मीणा का अनशन, प्रशासन से बनी सहमति
बारां में किसानों की मांगों को लेकर 10 दिन से अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया.
Published : October 11, 2026 at 8:16 PM IST
बारां: खाद की पर्याप्त आपूर्ति समेत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से अनशन पर चल रहे नरेश मीणा ने नवरात्रि के पहले दिन रविवार को अपना अनशन तोड़ दिया. बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने जूस पिलाकर मीणा का अनशन तुड़वाया.
प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच बनी सहमति: इससे पूर्व तीसरे मोर्चे के एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर बालमुकुंद से नरेश मीणा की किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की. इसके बाद प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच नरेश मीणा की विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई. चर्चा के दौरान संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) राजेश विजय, उपखंड अधिकारी रामावतार मीणा, तीसरे मोर्चे के मुखिया संदीप शर्मा, रामहेत मीणा, अटरू प्रधान वंदना नागर, रामेश्वर नागर, पूर्व उपसभापति कमल राठौर और नगर परिषद के उपसभापति तेजेश सुमन समेत नरेश मीणा के कई समर्थक मौजूद रहे.
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अस्पताल में नेताओं और समर्थकों का तांता: इस बीच अस्पताल में नरेश मीणा से मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहा. इससे पहले, आमरण अनशन के नौवें दिन राजकीय चिकित्सालय बारां में भर्ती नरेश मीणा से मध्य प्रदेश के विधायक बाबू जंडेल ने भी मुलाकात की थी. उन्होंने मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
रवींद्र सिंह भाटी ने बोला प्रशासन पर हमला: वहीं, रविवार को बाड़मेर के शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी बारां जिला अस्पताल पहुंचे और उनका कुशलक्षेम पूछा. इस दौरान रवींद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया. मीडिया से बातचीत करते हुए रवींद्र सिंह भाटी ने कहा कि जो लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए धमाकों की जरूरत है. शासन-प्रशासन के जिम्मेदार लोग 18 डिग्री के वातानुकूलित कमरों में बैठकर आमजन का खून पी रहे हैं.
विधायक भाटी ने आगे कहा कि वर्तमान में किसान और युवा पूरी तरह से परेशान और बेरोजगार बैठे हैं. हम चाहते हैं कि शासन-प्रशासन होश में आए और हमें हमारी लोकतांत्रिक सीमा में रहने दे. हमें अपनी लोकतांत्रिक सीमा लांघने पर मजबूर न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी नौजवान वाजिब मांगों को लेकर लड़ेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा. मैं पूरी तरह से नरेश मीणा के साथ हूं.
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