ETV Bharat / state

नरेश मीणा पर वन कर्मियों से मारपीट का आरोप, नाहरगढ़ थाने में मामला दर्ज

बारां: राजस्थान के बारां जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बड़ा हंगामा हो गया. चुनाव प्रचार के दौरान उग्र हुए नरेश मीणा और उनके समर्थकों पर नाहरगढ़ वन रेंज कार्यालय में घुसकर वन कर्मियों के साथ मारपीट करने और किसानों का जब्त सामान जबरदस्ती छुड़ा ले जाने का गंभीर आरोप लगा है.

पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम ने बताय कि नाहरगढ़ वन रेंज के कर्मचारियों की ओर से मामले की लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी गई है. उन्होंने बताया कि नरेश मीणा पर वन कर्मियों के साथ मारपीट और हंगामा करने का आरोप है, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी. पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, यह घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है. गश्त के दौरान वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड प्रदीप सिंह राठौड़ ने नियमों के तहत एक किसान का पंप सेट और अन्य सामान जब्त किया था.

इसी बात से नाराज होकर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ नाहरगढ़ वन विभाग कार्यालय पहुंच गए. वहां उन्होंने वन विभाग पर किसानों को बेवजह परेशान करने और उनका सामान जब्त करने का आरोप लगाया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और नरेश मीणा व उनके समर्थकों ने फॉरेस्ट गार्ड प्रदीप सिंह राठौड़ के साथ मारपीट कर दी. आरोप है कि उनके समर्थक कार्यालय में रखा किसानों का जब्त पंप सेट और अन्य सामान भी जबरदस्ती अपने साथ छुड़ाकर ले गए. इस पूरे हंगामे और रेंज कार्यालय को घेरने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उप वन संरक्षक बड़े विवेकानन्द माणिकराव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हंगामे की सूचना मिलते ही वे खुद नाहरगढ़ रेंज कार्यालय पहुंचे थे. हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही नरेश मीणा और उनके समर्थक वहां से जा चुके थे और पीड़ित कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने रवाना हो गए थे. उन्होंने कहा कि पूरे रेंज को घेरकर वन कर्मियों से मारपीट करने और जब्त सामान ले जाने के मामले में नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दे दी गई है, और पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ इस पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

इसे भी पढ़ें- नरेश मीणा बोले, 'मेरे तीन ही काम- जेल जाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना', 8 विधानसभा क्षेत्रों में उतारेंगे बसपा के प्रत्याशी