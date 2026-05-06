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छात्र नेता नरेश हत्याकांड: बच्चों तक के नाम बदले, प्लास्टिक सर्जरी की थी तैयारी, 14 साल बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शार्प शूटर को पकड़ने के लिए टोल प्लाजा के 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले.

Sharp Shooter in Police Custody
पुलिस गिरफ्त में शार्प शूटर (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 3:28 PM IST

4 Min Read
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धौलपुर: जिले की सदर थाना पुलिस एवं साइबर सेल को बुधवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. बहुचर्चित छात्र नेता नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में शार्प शूटर सुपारी किलर 35000 रुपए के इनामी बदमाश रोबिन सिंह जाट को उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर से गिरफ्तार किया गया. 14 साल से आरोपी पुलिस को चकमा देकर लगातार ठिकाने बदलते हुए फरार चल रहा था.

हापुड़ से दबोचा गया आरोपी: पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बुधवार को बताया कि मामले का मुख्य आरोपी रोबिन सिंह जाट नेपाल भाग गया था. करीब 4 साल तक आरोपी ने नेपाल में भी फरारी काटी. करीब 8 महीने से धौलपुर की सदर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम आरोपी पर नजर बनाए हुई थी. आरोपी की लोकेशन 8 माह से असम के गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हापुड़ जहांगीराबाद बिहार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, हजारीबाग, झारखंड, रांची, गया, औरंगाबाद, वाराणसी आदि स्थानों पर दर्ज की गई. पुलिस की सतत मेहनत और साइबर सेल की मदद से नरेश कुशवाहा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोबिन सिंह को हापुड़ से दबोच लिया गया है.

फरार आरोपी ने कराई पुलिस की परेड (ETV Bharat Dholpur)

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यह है मामला: 27 दिसंबर, 2012 को छात्र नेता नरेश कुशवाहा की गोली मारकर हत्या की गई थी. तत्कालीन समय पर इस हत्याकांड को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे. हत्या के षड्यंत्र के आरोप तत्कालीन समय के धौलपुर शहर विधायक बीएल कुशवाहा पर लगे थे. सीआईडी सीबी ने गहन जांच के बाद तत्कालीन समय के विधायक बीएल कुशवाहा को हत्या षड्यंत्र के मामले में जेल भेज दिया था. इस हत्याकांड में एक और आरोपी सत्येंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी. लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी शार्प शूटर सुपारी किलर रोबिन जाट फरार हो गया था. वर्ष 2012 से लेकर पुलिस और सीआईडी सीबी आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. लेकिन शातिर किस्म का अपराधी हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था.

The SP addressing the media during a press conference.
प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते एसपी (ETV Bharat Dholpur)

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पूर्व विधायक को हो चुका आजीवन कारावास: पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को हत्या षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास हो चुका है. तत्कालीन समय पर पुलिस ने बीएल कुशवाहा समेत शिवराम कुशवाहा जीतू उर्फ जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा 14 साल से फरार आरोपी रोबिन जाट आखिर साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया वारदात के संदर्भ में पुलिस आरोपी से हर एंगल से पूछताछ कर रही है. अनुसंधान के बाद आरोपी को कोर्ट पेश किया जाएगा.

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500 टोल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले: नरेश कुशवाहा हत्याकांड की घटना पुलिस के लिए वर्ष 2012 से ही बड़ी चुनौती बनी हुई थी. हत्याकांड के शार्प शूटर रोबिन जाट को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रही थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की मुख्य भूमिका रही. साइबर सेल टीम ने हालात परिस्थितियों के मुताबिक वेश बदला, करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय कर टोल प्लाजा के 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पुलिस ने पहचान लिया।

परिवार और बच्चों के भी नाम बदले: पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने कई प्रकार के तरीके अपनाए. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी ने खुद का नाम पता बदलने के साथ बच्चे पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के भी नाम पते बदल लिए. खुद का हुलिया बदलने के लिए आरोपी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की फिराक में था.

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SHARP SHOOTER ARRESTED FROM UP
STUDENT LEADER SHOT DEAD IN DHOLPUR
MAIN ACCUSED ROBIN SINGH ARRESTED
छात्र नेता नरेश कुशवाहा हत्याकांड
NARESH KUSHWAHA MURDER CASE

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