नरेश बाल्यान मकोका केस: आरोपी विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, लोचाब की जमानत पर फैसला सुरक्षित
राऊज कोर्ट ने मकोका मामले में अमरदीप लोचाब की जमानत पर फैसला रखा, विकास गहलोत की जमानत खारिज कर दी है.
Published : January 30, 2026 at 11:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
स्पेशल जज विशाल गोगने ने अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर 7 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. आज कोर्ट ने आरोपियों का अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा किया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी विकास गहलोत की अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए दाखिल अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
विकास गहलोत के पिता का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. गहलोत की ओर से कहा गया कि वो अपने पिता की देखभाल करने के लिए परिवार में अकेला पुरुष है, ऐसे में उसका पिता के साथ रहना जरुरी है.
विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
दिल्ली पुलिस ने विकास गहलोत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परिवार के दूसरे सदस्य उसके पिता की देखभाल कर सकते हैं और उसके पिता राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती भी नहीं हैं. कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रिकार्ड पर गौर करते हुए पाया कि विकास गहलोत के पिता को अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दीय
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को पांचवी पूरक चार्जशीट की प्रति और मनोज यादव ऊर्फ कैरा को सभी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराई. आज इस मामले के आरोपी नरेश बाल्यान ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें जेल में एक ई-मुलाकात के बदले में उन्हें पांच मिनट फोन पर बात करने की अनुमति दी जाए.
नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि ऐसी अनुमति कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को दी थी. नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि तकनीकी समस्याओं की वजह से जेल में ई-मुलाकात प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही.
सुनवाई के दौरान जेल के हेड वार्डेन कपिल ने कहा कि जेल प्रशासन को फोन पर बात करने की अनुमति देने पर कोई एतराज नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए नरेश बाल्यान को फोन पर परिवार के सदस्यों से हर हफ्ते पांच मिनट बात करने की अनुमति दे दी.
सुनवाई के दौरान मनोज यादव ऊर्फ कैरा ने भी जेल से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी. मनोज यादव की याचिका का जेल प्रशासन ने विरोध करते हुए कहा कि वो फोन का इस्तेमाल अपने गैंग के सदस्यों को सूचना या कोई सिग्नल देने में कर सकता है. कोर्ट ने इस पर पक्ष रखने के लिए जेल अधीक्षक को अगली तिथि पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.
ये भी पढ़ें- नरेश बाल्यान मकोका केस: आरोपी मनोज यादव को 30 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश
ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका के मामले में आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की