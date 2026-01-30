ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान मकोका केस: आरोपी विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, लोचाब की जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

स्पेशल जज विशाल गोगने ने अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर 7 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. आज कोर्ट ने आरोपियों का अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा किया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी विकास गहलोत की अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए दाखिल अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

विकास गहलोत के पिता का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. गहलोत की ओर से कहा गया कि वो अपने पिता की देखभाल करने के लिए परिवार में अकेला पुरुष है, ऐसे में उसका पिता के साथ रहना जरुरी है.

विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली पुलिस ने विकास गहलोत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परिवार के दूसरे सदस्य उसके पिता की देखभाल कर सकते हैं और उसके पिता राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती भी नहीं हैं. कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रिकार्ड पर गौर करते हुए पाया कि विकास गहलोत के पिता को अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दीय

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को पांचवी पूरक चार्जशीट की प्रति और मनोज यादव ऊर्फ कैरा को सभी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराई. आज इस मामले के आरोपी नरेश बाल्यान ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें जेल में एक ई-मुलाकात के बदले में उन्हें पांच मिनट फोन पर बात करने की अनुमति दी जाए.

नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि ऐसी अनुमति कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को दी थी. नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि तकनीकी समस्याओं की वजह से जेल में ई-मुलाकात प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही.

सुनवाई के दौरान जेल के हेड वार्डेन कपिल ने कहा कि जेल प्रशासन को फोन पर बात करने की अनुमति देने पर कोई एतराज नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए नरेश बाल्यान को फोन पर परिवार के सदस्यों से हर हफ्ते पांच मिनट बात करने की अनुमति दे दी.