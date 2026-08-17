ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान से जुडे़ मकोका के मामले के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान की ओर से आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें पेश की गईं. आज इस मामले के आरोपी ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा के वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश नहं होने के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को ज्योति प्रकाश का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 29 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें रखी. आज इस मामले के आरोपी ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश नहीं हुआ. दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो हाई रिस्क विचाराधीन कैदी है और उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है. दिल्ली पुलिस ने ज्योति प्रकाश का विवरण देने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो ज्योति प्रकाश का विवरण सुनवाई की अगली तिथि तक दाखिल करे. आज आरोपी मनोज कैरा की ओर से पेश वकील ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने नरेश बाल्यान की ओर से दलीलें खत्म करने के बाद मनोज कैरा की ओर से दलीलें सुने जाने का आदेश दिया.

बता दें कि 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थी. इस मामले में कोर्ट दो आरोपियों कपिल सांगवान और उमेद सिंह को भगोड़ा करार दे चुकी है. दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.