नरेश बाल्यान मकोका मामला: आरोप तय करने पर दलीलें पेश नहीं करने पर नरेश बाल्यान पर दस हजार का जुर्माना लगाया
इसके पहले भी नरेश बाल्यान की ओर से वकील उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई थी. इसी पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया..
Published : October 1, 2026 at 9:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले में आरोप तय करने के लिए दलीलें पेश नहीं करने पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने नरेश बाल्यान को 16 और 17 अक्टूबर को दलीलें पेश करने का आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि दलीलें रखने के लिए वकील उपलब्ध नहीं हैं. दिल्ली पुलिस ने सुनवाई टालने का विरोध किया. कोर्ट ने पाया कि इसके पहले भी नरेश बाल्यान की ओर से वकील उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई टाली गई थी. उसके बाद कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 16 और 17 अक्टूबर को दलीलें पेश करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि दलीलें पेश करने का यह अंतिम अवसर होगा.
दरअसल, 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थी. इस मामले में कोर्ट दो आरोपियों कपिल सांगवान और उमेद सिंह को भगोड़ा करार दे चुकी है. दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
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