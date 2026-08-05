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AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़ा मकोका मामला, आरोपी उमेद सिंह को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा

कपिल सांगवान सिंडिकेट का आरोपी उमेद सिंह कानूनी तौर पर भगोड़ा करार.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 8:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के एक आरोपी उमेद सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने ये आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 6 अगस्त को होगी.

दरअसल, आज सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी उमेद सिंह का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. समन की तामील करने वाले कोर्ट के प्रोसेस सर्वर ने भी अपने बयान में कहा कि पते पर उमेद सिंह नहीं मिला. कोर्ट ने पाया कि उमेद सिंह को भगोड़ा करार दिए जाने से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है. उसके बाद कोर्ट ने उमेद सिंह को भगोड़ा करार दिया. इस मामले में कोर्ट ने 9 जुलाई को आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित कर दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है.

कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है.

कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

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ROUSE AVENUE COURT MCOCA HEARING
कपिल सांगवान गैर जमानती वारंट
नरेश बाल्यान मकोका केस
UMED SINGH DECLARED FUGITIVE
NARESH BALYAN MCOCA CASE

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