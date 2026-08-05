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AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़ा मकोका मामला, आरोपी उमेद सिंह को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मकोका मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के एक आरोपी उमेद सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने ये आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 6 अगस्त को होगी.

दरअसल, आज सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी उमेद सिंह का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. समन की तामील करने वाले कोर्ट के प्रोसेस सर्वर ने भी अपने बयान में कहा कि पते पर उमेद सिंह नहीं मिला. कोर्ट ने पाया कि उमेद सिंह को भगोड़ा करार दिए जाने से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है. उसके बाद कोर्ट ने उमेद सिंह को भगोड़ा करार दिया. इस मामले में कोर्ट ने 9 जुलाई को आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित कर दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है.