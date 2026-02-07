नरेश बाल्यान मकोका केस: आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला टला

ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

Published : February 7, 2026 at 8:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर 30 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने नरेश बाल्यान की दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि नरेश बाल्यान के वकील इस मामले के जांच अधिकारी के साथ संयुक्त रुप दस्तावेजों का मिलान करें. कोर्ट ने मनोज कैरा की जेल में फोन और वीडियो मुलाकात के जरिये बात करने की अनुमति देने की मांग पर सुनवाई की.

आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला टला: सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल प्रशासन ने क्राईम ब्रांच को अर्जी से संबंधित अनापत्ति भेजा है. जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल मैन्युअल के मुताबिक ऐसा करना जरुरी होता है. सुनवाई के दौरान इस मामले के जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई अनापत्ति संबंधी पत्र नहीं मिला है. उसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को जांच अधिकारी को अनापत्ति संबंधी पत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

2023 में दर्ज कराई गई थी एफआईआर: कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

