ETV Bharat / state

श्योपुर में इलाज के लिए नहीं भटकेंगे आदिवासी, सस्ती दरों पर मिलेंगी 800 से अधिक प्रकार की दवाइयां

श्योपुर के आदिवासी अंचल में खुला पीएम जन औषधि केन्द्र ( ETV Bharat )

श्योपुर: मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर शुक्रवार को श्योपुर पहुंचे. यहां रेडक्रॉस सोसायटी स्थित पीएम जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है. सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करा रही है. इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है.

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि "ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़ा है. शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी अंचल कराहल के मेधावी छात्र भी आज बड़े-बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य डिग्रियों के लिए मेधावी छात्रों को फीस की प्रतिपूर्ति कर रही है." यह कार्यक्रम भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित किया गया था.

श्योपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)

पीएम जन औषधि केन्द्र में 800 प्रकार की दवाइयां मौजूद

आदिवासी बहुल अंचल कराहल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलने से स्थानीय ग्रामीणों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि "देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पीएम जन औषधि केंद्र खोले गए हैं. जहां सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं. आज लगभग 800 प्रकार की दवाइयां इन केंद्रों पर उपलब्ध हैं."

नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ (ETV Bharat)

हजारों आदिवासियों को मिला आवास

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने दावा करते हुए कहा कि "कराहल विकासखण्ड में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत 19 हजार से अधिक आदिवासी हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए राशि प्रदान की गई, अब पीएम जनमन के माध्यम से 2 लाख रुपये की राशि दी जा रही है."