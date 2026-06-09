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फिर चर्चाओं में धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल, पोलिंग बूथ में घुसने का आरोप, तेज हुई सियासत

सुबोध उनियाल के मतदान कक्ष में घुसने पर उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री प्रमिला रावत ने अपना तीखा विरोध दर्ज कराया. इस दौरान प्रमिला रावत और सुबोध उनियाल के बीच बहस भी हुई. इस दौरान दोनों तरफ से गहमा गहमी का माहौल बना रहा. हंगामा बढ़ते देख उनियाल दलबल के साथ वापस लौट गए.

मामला टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर पालिका चुनाव का है. यहां आज वोटिंग हो रही थी. वोटिंग के दौरान धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल मतदान केंद्र के अंदर घुस गए. इसके बाद यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया. जिसके बाद मामला कहासुनी तक पहुंच गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी नोंकझोक हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

देहरादून: धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक बार फिर से चर्चाओं में है. चर्चा सुबोध उनियाल के पोलिंग बूथ से अंदर घुसने से शुरू हुई. इसके बाद यूकेडी के नेताओं ने सुबोध उनियाल का विरोध किया. जवाब में जो कुछ भी पोलिंग बूथ पर हुआ उसने एक बार फिर से सुबोध उनियाल को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.

वहीं, कांग्रेस ने नरेंद्र नगर में मंत्री सुबोध उनियाल पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने नरेंद्र नगर नगर पालिका चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल के आचरण की कड़ी निंदा की है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार संविधान और चुनावी नियमों से ऊपर नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा मतदान के दौरान मंत्री का प्रोटोकॉल और निर्वाचन नियमों की अनदेखी करते हुए मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करना अपने आप में गंभीर मामला है. इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब स्थानीय लोगों और मतदाताओं ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई तो मंत्री ने संयम और मर्यादा का परिचय देने की जगह आक्रामक और अभद्र व्यवहार किया.

फिर चर्चाओं में धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल (ETV Bharat)

गरिमा दसौनी ने आरोप लगाए कि उन्होंने मतदान केंद्र में प्रवेश का विरोध कर रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया. उनको आपत्तिजनक शब्द कहे. उनके मोबाइल फोन तक छीनने का प्रयास का किया गया. कांग्रेस ने कहा अगर सत्ता में बैठे मंत्री ही कानून और चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता से नियमों के पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है. पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान सर्वोपरि होता है, ना की कोई मंत्री या पदाधिकारी, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने या मतदाताओं पर दबाव बनाने की किसी भी कोशिश को लोकतंत्र के लिए घातक माना जाना चाहिए.उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूरे मामले का संज्ञान लेने और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

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