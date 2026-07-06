ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार जींद आएंगे नरेंद्र मोदी, पहली बार तूफानी प्रचार कर बनाई थी BJP की सरकार

जींद : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरी बार जींद आ रहे हैं. हालांकि संगठन के पदाधिकारी के तौर पर तो नरेंद्र मोदी काफी बार जींद आ चुके थे. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 11 अक्टूबर 2014 को जींद आए थे. उन्होंने जींद में चुनावी रैली को संबोधित किया था जिसके साथ हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी. अब 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार फिर जींद आ रहे हैं और देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जोकि तकनीकि तौर पर विश्व को बड़ा संदेश है. इससे पहले स्व. राजीव गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहते हुए जींद आए थे.

11 अक्टूबर 2014 को किया था चुनावी रैली को संबोधित : प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए वे 11 अक्टूबर 2014 को जींद पहुंचे और चुनावी रैली को संबोधित किया था. खास बात ये भी रही कि हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और जिले मे उचाना कलां विधानसभा से प्रेमलता बीजेपी की विधायक बनी थी.

जोंगा जीप से मार्च 1987 में राजीव गांधी भी पहुंचे थे : मार्च 1987 मे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अचानक नरवाना के गांव भीखावाला पहुंचे थे. उस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला थे. राजीव गांधी जोंगा जीप को खुद चला कर गांव भिखावाला पहुंचे थे. उन्होंने माइनर पर कपड़े धो रही महिलाओं से और राहगीरों से भी बातचीत की थी और समस्यों को जाना था.

1952 में जींद आए थे जवाहर लाल नेहरू : देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू 1952 में नरवाना जाते समय कुछ समय के लिए रेलगाड़ी से जींद जंक्शन पर उतरे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की थी, जिसके बाद वे नरवाना पहुंचे थे और गांव धनौरी निवासी कवि हरिकेश पटवारी को सम्मानित किया था.