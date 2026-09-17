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पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: बीजेपी मना रही सेवा संकल्प दिवस, प्रदेशभर में जनसेवा कार्यक्रमों का आयोजन

जीपीएम/कांकेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देशभर में भारतीय जनता पार्टी सेवा संकल्प दिवस मना रही है. सरकार के मंत्री सेवा संकल्प अभियान के तहत लोगों को शासन की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं. पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान मनाएगी.

मंत्री राजेश अग्रवाल ने दी योजनाओं की जानकारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल ने पीएम आवास योजना, लखपति दीदी और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की. मंत्री ने उनसे पूछा कि उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. मंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए हमें काम करना है.