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दिल्ली: नरेला प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर, दो के पैरों में लगी गोली, एक नाबालिग गिरफ्तार

बीते दिनों प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद से ही पुलिस को आरोपियों की तलाश थी.

प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर
प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में शामिल बदमाशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई की है. रोहिणी सेक्टर-23 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने मौके से दबोच लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस को इन आरोपियों की तलाश प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद हत्याकांड के सिलसिले में थी.

दरअसल, नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद से ही दिल्ली पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं. इसी बीच स्पेशल स्टाफ को इन बदमाशों के रोहिणी सेक्टर-23 इलाके में आने की सूचना मिली.

डीलर हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर (ETV Bbharat)

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. पुलिस के मुताबिक, जैसे ही संदिग्ध बदमाशों को पुलिस की मौजूदगी का पता चला, उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों की तरफ से करीब 11 राउंड गोलियां चलाए जाने की बात सामने आई है. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल जी ने बताया कि,

पुलिस को सूचना मिली कि नरेला प्रमोद हत्याकांड के आरोपी यहां आने वाले है उसी को ध्यान में रखते हमने जाल बिछाया ओर आरोपियों को जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर कई राउंड फायर किए. जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायर किया जिसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लगी ओर एक को पकड़ा.

फिलहाल रोहिणी सेक्टर-23 की इस मुठभेड़ के बाद नरेला प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. दो आरोपी अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. अब पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि हत्या की पूरी साजिश किसने रची और इस हत्याकांड में इन आरोपियों की क्या-क्या भूमिका थी.

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