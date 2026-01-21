ETV Bharat / state

नरेला इंडस्ट्रियल एरिया हत्याकांड का फरार आरोपी दो महीने बाद गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा हत्या के फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक 8 साल से फरार था.

हत्याकांड का फरार आरोपी दो महीने बाद गिरफ्तार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 3:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की नॉर्दर्न रेंज-1 टीम ने थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र के एक सनसनीखेज हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी वारदात के बाद सितंबर 2025 से फरार था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. रोहिणी कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके थे.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रवि उर्फ टकला के रूप में हुई है, जो जेजे कॉलोनी बवाना का रहने वाला है. आरोपी पर सितंबर 2025 में हुए एक गंभीर हमले में शामिल होने का आरोप है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि 20 सितंबर 2025 को जेजे कॉलोनी बवाना में आपसी विवाद के दौरान रवि उर्फ टकला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अकबर, राजा और एक अन्य युवक पर हॉकी स्टिक से बेरहमी से हमला किया था. इस हमले में गंभीर रूप से घायल राजा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला हत्या में तब्दील हो गया.

हत्याकांड का फरार आरोपी दो महीने बाद गिरफ्तार: घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा. क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. इसी क्रम में 20 जनवरी 2026 को टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी रोहिणी इलाके में गंदा नाला रोड स्थित सीएनजी पंप के पास अपने एक साथी से मिलने आने वाला है. सूचना मिलते ही टीम ने इलाके में जाल बिछाया और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी द्वारा अपनी पहचान छिपाने की कोशिश: पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की और गलत नाम-पता बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने स्वीकार किया कि वारदात के बाद वह लगातार जगह बदलता रहा ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके. क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की मजबूत खुफिया व्यवस्था और लगातार निगरानी का नतीजा है, जिससे फरार अपराधियों पर शिकंजा कसना जारी है.

8 साल से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार: दिल्ली में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को क्राइम ब्रांच ने आठ साल बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मोईन खान वर्ष 2017 से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रिछोहा इलाके से उसे दबोच लिया. क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि कंझावला थाना क्षेत्र में एक जनवरी 2017 की सुबह सवदा गांव के खेतों में मजदूर मलखान का शव मिला था. उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी. जांच में सामने आया कि आरोपी मोईन खान और मृतक मलखान दोनों लेबर चौक कंझावला पर मजदूरी करते थे. घटना से चार दिन पहले दोनों के बीच 400 रुपये और एक मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हुआ था.

न्यू ईयर ईव की रात आरोपी ने भीड़ और जश्न का फायदा उठाया. उसने नशे की हालत में खेतों में पड़े मलखान को चाकू से बेरहमी से गला रेतकर मार डाला और मौके से फरार हो गया. क्राइम ब्रांच की टीम पिछले पांच महीनों से लगातार आरोपी की तलाश में लगी थी. कई राज्यों में छापेमारी के बाद आखिरकार पुख्ता सूचना के आधार पर उसे आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है. पुलिस अब उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.


