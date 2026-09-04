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लखनऊ में 71 लाख से अधिक की नशीली दवा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार, अलग-अलग पार्टियों को देते थे डिलीवरी

लखनऊ : कफ सिरप के नाम पर कोडीन की तस्करी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है. लखनऊ की एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 71 लाख 44 हजार रुपये कीमत की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं.

कार्रवाई के दौरान टीम को कोडीन युक्त ONEREX कफ सिरप की 720 बोतल मिलीं. इसके अलावा ट्रामाडोल की 1.20 लाख कैप्सूल और अल्प्राजोलम की 9.60 लाख टैबलेट भी बरामद की गईं हैं. एएनटीएफ ने यह कार्रवाई शुक्रवार को लखनऊ के कन्हैया फार्मा ट्रांसपोर्ट नगर के पास की है. गिरफ्तार आरोपियों पहचान किशन वासवानी, समीर अहमद, शाद इरशाद, उमेश कुमार, सत्येंद्र सिंह और विशाल चौरसिया के रूप में हुई है.

पैसे मिलाकर खरीदते, फिर पार्टियों को करते थे डिलीवरी : तस्करों के पास से सिर्फ नशीली दवाएं ही नहीं मिलीं, बल्कि सात मोबाइल फोन और 11,140 रुपये नकद भी बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी आपस में पैसा मिलाकर नशीली दवाओं की खरीद करते थे. इसके बाद दवाओं की अलग-अलग पार्टियों को डिलीवरी देते थे. बदले में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था. कमाई को सभी लोग आपस में बांट लेते थे और अपने शौक पूरे करते थे.