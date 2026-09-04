लखनऊ में 71 लाख से अधिक की नशीली दवा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार, अलग-अलग पार्टियों को देते थे डिलीवरी
आरोपियों के पास से ट्रामाडोल की 1.20 लाख कैप्सूल, अल्प्राजोलम की 9.60 लाख टैबलेट और 720 कफ सिरप बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:42 PM IST
लखनऊ : कफ सिरप के नाम पर कोडीन की तस्करी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है. लखनऊ की एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 71 लाख 44 हजार रुपये कीमत की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं.
कार्रवाई के दौरान टीम को कोडीन युक्त ONEREX कफ सिरप की 720 बोतल मिलीं. इसके अलावा ट्रामाडोल की 1.20 लाख कैप्सूल और अल्प्राजोलम की 9.60 लाख टैबलेट भी बरामद की गईं हैं. एएनटीएफ ने यह कार्रवाई शुक्रवार को लखनऊ के कन्हैया फार्मा ट्रांसपोर्ट नगर के पास की है. गिरफ्तार आरोपियों पहचान किशन वासवानी, समीर अहमद, शाद इरशाद, उमेश कुमार, सत्येंद्र सिंह और विशाल चौरसिया के रूप में हुई है.
पैसे मिलाकर खरीदते, फिर पार्टियों को करते थे डिलीवरी : तस्करों के पास से सिर्फ नशीली दवाएं ही नहीं मिलीं, बल्कि सात मोबाइल फोन और 11,140 रुपये नकद भी बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी आपस में पैसा मिलाकर नशीली दवाओं की खरीद करते थे. इसके बाद दवाओं की अलग-अलग पार्टियों को डिलीवरी देते थे. बदले में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था. कमाई को सभी लोग आपस में बांट लेते थे और अपने शौक पूरे करते थे.
अब पूरे नेटवर्क की तलाश : एएनटीएफ को पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं. अब टीम इस नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक तलाश रही है. यानी नशीली दवाएं आरोपियों तक कहां से पहुंच रही थीं और यहां से आगे किन लोगों को सप्लाई की जाती थीं, इसकी पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में जुड़े दूसरे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा : आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22/29 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस पूरी कार्रवाई में एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट लखनऊ की टीम के साथ औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह और संदेश मौर्य ने भी सहयोग किया है.
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