नशे के सौदागरों पर शिकंजा, लाखों की कीमत के 72 हजार कैप्सूल और 549 इंजेक्शन बरामद
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 20 हजार रुपये के नकद पुरस्कार किया पुरस्कृत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 5:34 PM IST
मुजफ्फरनगर: जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन कथित नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से ट्रामाडोल के 72 हजार कैप्सूल, 549 इंजेक्शन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की बलेनो कार बरामद हुई है.
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल, नशीले इंजेक्शन और तस्करी में प्रयुक्त बलेनो कार बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक 26 अगस्त को सिविल लाइन थाना पुलिस माल रोड पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ लिया.
तलाशी के दौरान स्पास्मोविल कंपनी के ट्रामाडोल के 48 हजार भूरे और 24 हजार नीले कैप्सूल, कुल 72 हजार कैप्सूल बरामद हुए. इसके अलावा एविल कंपनी के 50 और पैंटासिल कंपनी के 499 इंजेक्शन, कुल 549 इंजेक्शन भी मिले. बरामद दवाइयों की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख 65 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने मौके से बिना नंबर की एक बलेनो कार भी बरामद की है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक निवासी तीर्थ कॉलोनी खतौली, मूल निवासी कुतुबपुर थाना छपार, कलीम निवासी बधौली थाना खरखौदा मेरठ और जुनैद निवासी लोहिया नगर मेरठ के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे हापुड़ निवासी एक व्यक्ति के संपर्क में थे और उससे नशीले कैप्सूल व इंजेक्शन खरीदकर मांग के अनुसार ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे.
पुलिस के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल कुछ लोग नशे के लिए करते हैं. थाना सिविल लाइन में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है, ताकि नशीली दवाओं के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 20 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है.
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