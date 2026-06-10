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अमरोहा पुलिस का 'ऑपरेशन दहन', 15.5 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट कराए गये

नष्ट कराया गया मादक पदार्थ ( Photo credit: ETV Bharat )

अमरोहा : जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट करा दिया है. "ऑपरेशन दहन" के तहत विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों से संबंधित बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया. पुलिस का कहना है कि जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए "ऑपरेशन दहन" के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज 47 अभियोगों से संबंधित कुल 2002.352 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया गया. एसपी लखन सिंह यादव के मुताबिक, प्रदेश में मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम 'ऑपरेशन दहन' है. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जो नशीले पदार्थ हैं, माल खाने में माल रखे हुए हैं.