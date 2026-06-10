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अमरोहा पुलिस का 'ऑपरेशन दहन', 15.5 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट कराए गये

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि प्रदेश में मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है.

नष्ट कराया गया मादक पदार्थ
नष्ट कराया गया मादक पदार्थ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:34 PM IST

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अमरोहा : जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट करा दिया है. "ऑपरेशन दहन" के तहत विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों से संबंधित बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया. पुलिस का कहना है कि जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए "ऑपरेशन दहन" के तहत बुधवार को जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज 47 अभियोगों से संबंधित कुल 2002.352 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया गया.

एसपी लखन सिंह यादव के मुताबिक, प्रदेश में मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम 'ऑपरेशन दहन' है. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जो नशीले पदार्थ हैं, माल खाने में माल रखे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि संबंधित कोर्ट से आदेश लेकर इनके विनिष्टीकरण के लिए यह 'ऑपरेशन दहन' चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिसमें जनपद अमरोहा पुलिस ने लगभग 47 केसों में और लगभग 20 कुंतल माल से ज्यादा माल का निस्तारण किया गया है.

गठित समिति की मौजूदगी में 16 अप्रैल, 4 जून और 5 जून 2026 को मुरादाबाद जनपद स्थित एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में इन मादक पदार्थों को विधिक प्रक्रिया के तहत नष्ट कराया गया.

उन्होंने बताया कि नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15.5 करोड़ रुपये है. अमरोहा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताते हुए कहा है कि भविष्य में भी ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव का कहना है कि जनपद को नशामुक्त और अपराधमुक्त बनाने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा.

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