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दुर्ग में मादक पदार्थों का नष्टीकरण, करोड़ों की अफीम समेत नशीले पदार्थ हुए थे जब्त

दुर्ग में करोड़ों की अफीम,डोडा बुक्की समेत कई क्विंटल मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया.

Narcotics with opium destroyed
दुर्ग में मादक पदार्थों का किया गया नष्टीकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 5:53 PM IST

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दुर्ग: दुर्ग जिले के थाना पुलगांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में जब्त किए गए लगभग 7.88 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों का बुधवार को वैधानिक प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण किया गया. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग और नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार गठित रेंज स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति की निगरानी में पूरी हुई.

एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त पदार्थों का नष्टीकरण

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि थाना पुलगांव के धारा 8 एवं 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया. उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एवं दुर्ग रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-3 प्लांट में की गई.

दुर्ग में मादक पदार्थों का नष्टीकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Narcotics with opium destroyed
करोड़ों की अफीम समेत मादक पदार्थ हुए थे जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नष्टीकरण की कार्रवाई दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल और आबकारी उपायुक्त शशांक कुमार भी उपस्थित रहे. नष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पर्यावरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई. निर्धारित मानकों और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी ग्रामीण

Narcotics with opium destroyed
दुर्ग में मादक पदार्थों का किया गया नष्टीकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस के अनुसार प्रकरण में आरोपियों से अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सहित लगभग 14 लाख 30 हजार 100 नग सामग्री जब्त की गई थी, जिसका कुल वजन 62,422.2 किलोग्राम था. इसके अलावा 62.540 किलोग्राम अफीम का सूखा फल और 572 ग्राम अफीम युक्त सूखा मिश्रित डोडा बुक्की भी बरामद की गई थी. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, बिक्री और सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके.

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