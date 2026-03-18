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पटना में बवाल, नारकोटिक्स टीम पर हमला, मदद के लिए बुलानी पड़ी पुलिस फोर्स

पटना: राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह नारकोटिक्स टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध और पथराव का सामना करना पड़ा. इस दौरान अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, हालांकि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नारकोटिक्स टीम पर हमला: मिली जानकारी के अनुसार, नारकोटिक्स टीम को चिनाकोठी इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. इसी आधार पर टीम सुबह-सुबह छापेमारी के लिए पहुंची थी. बताया जाता है कि जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, वैसे ही स्लम क्षेत्र में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने अचानक पथराव और रोड़ेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और टीम को मौके पर ही घेरने की कोशिश की गई.

नारकोटिक्स टीम पर हमला (ETV Bharat)

मौके पर भेजना पड़ा अतिरिक्त फोर्स: हंगामे के बीच पुलिस टीम ने आकाश धाकड़ नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, भीड़ के उग्र रुख के कारण टीम कुछ समय के लिए मौके पर ही फंस गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुद्धा कॉलोनी थाने की अतिरिक्त पुलिस बल को तत्काल मौके पर भेजा गया. अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद किसी तरह नारकोटिक्स टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

गिरफ्तार आरोपी की मां ने उठाए सवाल: घटना के बाद आरोपी की मां सुनीता देवी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि छापेमारी के दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने उनके बेटे के पास स्मैक का थैला फेंक दिया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया.

"नारकोटिक्स टीम की ओर से तीन से चार राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. लोग अपने-अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए."- सुनीता देवी, आरोपी की मां

स्मैक और नकदी छीनकर फेंकने का आरोप: वहीं, स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि हंगामे के दौरान कुछ शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर कथित रूप से स्मैक और नकदी छीनकर नाले में फेंककर फरार हो गए. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.