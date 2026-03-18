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पटना में बवाल, नारकोटिक्स टीम पर हमला, मदद के लिए बुलानी पड़ी पुलिस फोर्स

पटना में तस्करों को पकड़ने गई नारकोटिक्स टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. फंसी टीम को निकालने के लिए पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा.

Narcotics team attacked in Patna
पटना में नारकोटिक्स टीम पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 1:40 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह नारकोटिक्स टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध और पथराव का सामना करना पड़ा. इस दौरान अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, हालांकि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नारकोटिक्स टीम पर हमला: मिली जानकारी के अनुसार, नारकोटिक्स टीम को चिनाकोठी इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. इसी आधार पर टीम सुबह-सुबह छापेमारी के लिए पहुंची थी. बताया जाता है कि जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, वैसे ही स्लम क्षेत्र में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने अचानक पथराव और रोड़ेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और टीम को मौके पर ही घेरने की कोशिश की गई.

Narcotics team attacked in Patna
नारकोटिक्स टीम पर हमला (ETV Bharat)

मौके पर भेजना पड़ा अतिरिक्त फोर्स: हंगामे के बीच पुलिस टीम ने आकाश धाकड़ नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, भीड़ के उग्र रुख के कारण टीम कुछ समय के लिए मौके पर ही फंस गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुद्धा कॉलोनी थाने की अतिरिक्त पुलिस बल को तत्काल मौके पर भेजा गया. अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद किसी तरह नारकोटिक्स टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

गिरफ्तार आरोपी की मां ने उठाए सवाल: घटना के बाद आरोपी की मां सुनीता देवी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि छापेमारी के दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने उनके बेटे के पास स्मैक का थैला फेंक दिया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया.

"नारकोटिक्स टीम की ओर से तीन से चार राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. लोग अपने-अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए."- सुनीता देवी, आरोपी की मां

स्मैक और नकदी छीनकर फेंकने का आरोप: वहीं, स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि हंगामे के दौरान कुछ शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर कथित रूप से स्मैक और नकदी छीनकर नाले में फेंककर फरार हो गए. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

गिरफ्तार शख्स का आपराधिक इतिहास: पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी आकाश धाकड़ का आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है और इलाके में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. मामले को लेकर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि नारकोटिक्स टीम पर हमला गंभीर मामला है.

Narcotics team attacked in Patna
कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर (ETV Bharat)

"पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर

पुलिस कर रही कैंप: फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की बाधा या हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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