ETV Bharat / state

गाजियाबाद: नष्ट किए गए 20.61 करोड़ के मादक पदार्थ, 4.26 किलो अफीम जब्त

नई दिल्ली/गाजियबाद: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन दहन अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के मलखानो में वर्षों से सुरक्षित रखे गए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया ऑपरेशन दहन के तहत कुल 63 मामलों में संबंधित 16,378 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया. नष्ट किए गए मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20.61 करोड़ रुपए बताई गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक नष्ट किए गए मादक पदार्थों में गांजा, चरस, डोडा, चरस, स्मैक, हीरोइन, अफीम, नशीला पाउडर और कोडिंग युक्त कफ सिरप शामिल थे. सबसे बड़ी कार्रवाई थाना नंदग्राम के माल खाने में जमा 15 हजार 725 लीटर कोडिंग युक्त नशीले कफ सिरप के निस्तारण की रही.

Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट

इसके अलावा नगर जोन में 334 किलोग्राम गांजा, 39 किलोग्राम डोडा, 615 ग्राम स्मैक और 509 ग्राम नशीली गोलियों का निस्तारण किया गया. ग्रामीण जोन में 221 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया जबकि ट्रांसहिंडन जोन में 11 किलोग्राम गांजा, 28 किलोग्राम डोडा और 2.2 किलोग्राम चरस, 610 आप नया अमित भैया ग्राम नशीला पाउडर समेत नशीली गोलियों का निस्तारण किया गया.