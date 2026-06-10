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गाजियाबाद: नष्ट किए गए 20.61 करोड़ के मादक पदार्थ, 4.26 किलो अफीम जब्त

पुलिस के मुताबिक 4.26 किलोग्राम अफीम को सरकारी अफीम क्षारोद कारखाना गाजीपुर भेजा जा रहा है, जहां इसका उपयोग औषधीय के निर्माण में किया जाएगा.

Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट
Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियबाद: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन दहन अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के मलखानो में वर्षों से सुरक्षित रखे गए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया ऑपरेशन दहन के तहत कुल 63 मामलों में संबंधित 16,378 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया. नष्ट किए गए मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20.61 करोड़ रुपए बताई गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक नष्ट किए गए मादक पदार्थों में गांजा, चरस, डोडा, चरस, स्मैक, हीरोइन, अफीम, नशीला पाउडर और कोडिंग युक्त कफ सिरप शामिल थे. सबसे बड़ी कार्रवाई थाना नंदग्राम के माल खाने में जमा 15 हजार 725 लीटर कोडिंग युक्त नशीले कफ सिरप के निस्तारण की रही.

Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट

इसके अलावा नगर जोन में 334 किलोग्राम गांजा, 39 किलोग्राम डोडा, 615 ग्राम स्मैक और 509 ग्राम नशीली गोलियों का निस्तारण किया गया. ग्रामीण जोन में 221 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया जबकि ट्रांसहिंडन जोन में 11 किलोग्राम गांजा, 28 किलोग्राम डोडा और 2.2 किलोग्राम चरस, 610 आप नया अमित भैया ग्राम नशीला पाउडर समेत नशीली गोलियों का निस्तारण किया गया.

अमित सक्सेना, एसीपी साहिबाबाद (ETV Bharat)

ज़ब्त अफीम से बनेगी दवाइयां

पुलिस के मुताबिक 4.26 किलोग्राम अफीम को सरकारी अफीम क्षारोद कारखाना गाजीपुर भेजा जा रहा है. जहां इसका उपयोग औषधीय के निर्माण में किया जाएगा. संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालय की अनुमति, विभागीय स्वीकृति और संबंधित स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद पूरी की गई है.

Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट
Ghaziabad में करोड़ों का मादक पदार्थ नष्ट (ETV Bharat)

"ऑपरेशन दहन के तहत मादक पदार्थों का विनष्टीकरण हापुड़ स्थित अधिकृत बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल इकाई में किया गया. इस दौरान उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति, जोन स्तरीय समितियां और संबंधित थानों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है." -अमित सक्सेना, एसीपी साहिबाबाद-

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