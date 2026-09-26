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पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई नशे की खेप, 3 करोड़ की हेरोइन और हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये पहले पंजाब पहुंचे चिट्टे को राजस्थान के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाना था.

SP and other police personnel at the press conference
प्रेस वार्ता में एसपी व अन्य पुलिसकर्मी (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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हनुमानगढ़: जिले के एसपी बी आदित्य के निर्देशन में नशे के खिलाफ चल रहे 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जंक्शन पुलिस ने कार सवार एक आरोपी को 1 किलो 546 ग्राम हेरोइन/चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब आई हेरोइन को राजस्थान के विभिन्न इलाकों में पहुंचाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक बरामद नशे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाइना मेड 30 बोर पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और 80 हजार रुपए नकद भी बरामद किए हैं.

गश्त के दौरान तलाशी में खुला राज: जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने शनिवार को प्रेसवार्ता में कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीगंगानगर के राजियासर थाना अंतर्गत उदयपुर गोदारान निवासी 30 वर्षीय रांझू खां उर्फ रांझा के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो 546 ग्राम चिट्टा, विदेशी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और 80 हजार रुपए नकद बरामद हुए.

प्रेस वार्ता में एसपी ने किया खुलासा (ETV Bharat Hanumangarh)

पढ़ें: रावला बॉर्डर क्षेत्र में 30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई थी खेप

आरोपी का है आपराधिक रिकॉर्ड: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क के संपर्क में था. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये पहले पंजाब पहुंचे चिट्टे को राजस्थान के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाना था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और नशे की सप्लाई की कड़ियों को जोड़ने मे जुटी है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. जिसमें एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों सहित कुल 7 प्रकरण श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं.

पढ़ें: श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हेरोइन और अफीम बरामद, दो गिरफ्तार

पीलीबंगा पुलिस करेगी मामले की जांच: इस संबंध में जंक्शन थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच पीलीबंगा थाना प्रभारी रायसिंह करेंगे. जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य आईपीएस के निर्देशन में जिले में नशा और नशा तस्करी पर लगाम लगाने और नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत एएसपी अरविंद, डीएसपी सिटी मीनाक्षी, हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रामचंद्र कसवां के निकटतम सुपरविजन में एसआई गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

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ARMS RECOVERED FROM ACCUSED
NARCOTICS ARRIVED VIA DRONE
7 CASES AGAINST ARRESTED ACCUSED
3 करोड़ की हेरोइन पकड़ी
HEROIN WORTH RS 3 CRORE SEIZED

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