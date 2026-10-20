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सिरसा में नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन, 50 लाख रुपए की नशे की गोलियां-कैप्सूल बरामद, 3 अरेस्ट

सिरसा में नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में मेडिकल नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसते हुए सीआईए सिरसा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अनाज मंडी क्षेत्र कबीर चौक के नजदीक से तीन युवकों को काबू कर उनके कब्जे से करीब 50 लाख रुपए की 100155 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किये हैं.

नशीली दवाओं की गोलियां-कैप्सूल बरामद : इस बारे में जानकारी देते हुए DSP सुखबीर सिंह ने बताया कि नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. मीडिया से बात करते हुए DSP सुखबीर सिंह ने बताया कि बरामद नशीली दवाओं में 97170 गोलियां और 2985 कैप्सूल शामिल हैं जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.