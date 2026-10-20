सिरसा में नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन, 50 लाख रुपए की नशे की गोलियां-कैप्सूल बरामद, 3 अरेस्ट
हरियाणा के सिरसा में तीन युवकों के पास से 50 लाख की नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए हैं.
Published : October 20, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:51 PM IST
सिरसा : हरियाणा के सिरसा में मेडिकल नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसते हुए सीआईए सिरसा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अनाज मंडी क्षेत्र कबीर चौक के नजदीक से तीन युवकों को काबू कर उनके कब्जे से करीब 50 लाख रुपए की 100155 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किये हैं.
नशीली दवाओं की गोलियां-कैप्सूल बरामद : इस बारे में जानकारी देते हुए DSP सुखबीर सिंह ने बताया कि नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. मीडिया से बात करते हुए DSP सुखबीर सिंह ने बताया कि बरामद नशीली दवाओं में 97170 गोलियां और 2985 कैप्सूल शामिल हैं जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
पुलिस को मिली सूचना पर कार्रवाई : इसी कड़ी में सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कबीर चौक के पास तीन युवक नशीली गोलियां व कैप्सूल बेचने की फिराक में खड़े हैं. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर युवकों को काबू किया और तलाशी लेने पर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुईं. इस संबंध में नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मौके पर बुलाया गया. मामले में दवाओं की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
नशा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई : उन्होंने कहा कि मेडिकल नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. यदि किसी व्यक्ति की मेडिकल नशा तस्करी में संलिप्ता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पकड़े गए युवकों की पहचान सुनील कुमार निवासी वार्ड नंबर 18, एकता नगर सिरसा, अजय कुमार पुत्र चिमन लाल निवासी एकता नगर सिरसा तथा सागर कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी गली नंबर एक, इंद्रपुरी मोहल्ला सिरसा के रूप में हुई है.
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